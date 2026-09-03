İzmir'de Bornova Belediyesi, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi Çölyak ve PKU (Fenilketonüri) hastası vatandaşlar için özel gıda paketi desteği başlattı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, özel beslenme gereksinimi duyan Çölyak ve PKU (Fenilketonüri) hastası ihtiyaç sahibi vatandaşlarının yanında olmayı sürdürüyor. İlçede yaşayan ve glütensiz gıdalar ile özel besin maddelerine ulaşmakta zorluk çeken ailelerin mutfak masraflarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan özel Gıda Paketi Desteği başvuruları başladı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeye dair yaptığı değerlendirmede sosyal belediyecilik anlayışının önemine dikkat çekti. Başkan Eşki, 'Öncü Kent Bornova vizyonumuzla, ilçemizde yaşayan her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak en büyük önceliğimizdir. Özellikle yüksek maliyetleri nedeniyle glütensiz ve özel proteinli gıdalara erişmekte zorlanan Çölyak ve PKU hastası ihtiyaç sahibi komşularımızı bu süreçte asla yalnız bırakmıyoruz. Sağlıklı ve adil beslenme hakkını savunarak, dayanışma ruhuyla Bornova'mızda dertlere derman olmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

BAŞVURULAR YÜZ YÜZE ALINIYOR

Destek programından yararlanmak isteyen vatandaşların başvuruları, Bornova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yüz yüze gerçekleştirilecek görüşmeler ile kabul ediliyor. Görüşme sırasında vatandaşlar adına detaylı bir kayıt formu doldurularak süreç başlatılıyor.