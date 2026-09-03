Keşan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın faaliyet raporu, ilçedeki sosyal yardımın boyutunu ortaya koydu. 1 Temmuz 2025-31 Ağustos 2026 döneminde toplam 3 bin 756 hanede yaşayan 10 bin 560 kişiye nakdi ve ayni destek sağlanırken, yardımların toplam tutarı 183 milyon 936 bin 679,60 TL'ye ulaştı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 01.07.2025-31.08.2026 tarihlerini kapsayan faaliyet raporu açıklandı. Rapora göre, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal desteklerde milyonlarca liralık kaynak kullanıldı.

Vakıf özkaynakları ve merkezi bütçeden sağlanan kaynaklarla binlerce haneye ulaşılırken, bir yıllık dönemde yapılan nakdi ve ayni yardımların toplam tutarı 183 milyon 936 bin 679,60 TL oldu.

ÖZKAYNAKLARDAN 33,3 MİLYON TL YARDIM

Vakıf özkaynaklarından yapılan nakdi yardımlardan 1.941 hanede yaşayan 5.261 kişi yararlandı. Bu kapsamda toplam 23 milyon 88 bin 163,36 TL nakdi destek verildi.

Ayni yardımlarda ise 2.323 hanede yaşayan 7.573 kişiye ulaşıldı. Dağıtılan ayni yardımların toplam değeri 10 milyon 274 bin 848 TL olarak kayıtlara geçti.

MERKEZİ YARDIMLARDA 150,5 MİLYON TL

Raporda en büyük yardım kalemini merkezi bütçeden sağlanan destekler oluşturdu. Eğitim, sağlık, vefat, yaşlı aylığı, gıda, engelli aylığı, öksüz-yetim yardımları, elektrik tüketim desteği, aile yardımları ve eşi vefat eden kadınlara yönelik destekleri kapsayan merkezi yardımlardan 2.979 hane ve 5.815 kişi faydalandı. Bu kapsamda vatandaşlara toplam 150 milyon 573 bin 668,24 TL nakdi kaynak aktarıldı.

Faaliyet raporunun genel toplamına göre, bir yıllık süreçte Keşan'da 3.756 hanede yaşayan toplam 10.560 kişi sosyal yardımlardan yararlandı.

Vakıf özkaynakları ve merkezi bütçeden sağlanan desteklerin toplamı ise 183 milyon 936 bin 679,60 TL olarak gerçekleşti.