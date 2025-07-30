Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde, öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihlerini doğru yapabilmesi adına, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi aracılığıyla bu yıl da ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde bu yıl ‘Her Tercih Bir Gelecek, Kararını Doğru Ver’ sloganıyla Kongre ve Sergi Sarayı’nda verilen ‘YKS Tercih Danışmanlığı’ ile öğrencilerin doğru bir tercihle doğru bir geleceğe adım atması hedefleniyor.

TERCİH SÜRECİNDE BİLİNÇLİ ADIMLAR İÇİN BÜYÜKŞEHİR’DEN DESTEK…

Hayatlarının dönüm noktalarından birinde olan gençlere rehberlik etmek amacıyla verilen tercih danışmanlığı hizmeti, uzman kadrolar eşliğinde yürütülüyor. 13 Ağustos’a kadar devam edecek bu hizmet ücretsiz olarak sunuluyor. Uzman rehber öğretmenler; tercih yapmakta zorlanan öğrencilere yol gösterirken, aileler de süreçle ilgili bilgilendiriliyor. Bu hizmet sayesinde öğrenciler yalnızca puan ve sıralamaya göre değil; ilgi alanları, kariyer hedefleri ve kişisel beklentileri doğrultusunda tercih yapabiliyor.

KAMPÜS HAYATINA DAİR MERAK EDİLENLER DE YANITSIZ KALMIYOR

MERCİ Danışmanlık Merkezi yalnızca akademik tercih desteği sağlamakla kalmıyor. Öğrenciler; üniversite ortamı, yurt olanakları, kampüs yaşamı, burs ve sosyal imkanlar gibi konularda da bilgi edinebiliyor. Böylece gençler üniversiteye adım atmadan önce, kapsamlı bir bakış açısına sahip oluyor.

Tercih danışmanlık hizmetinin yanı sıra; kurulan stantlarda öğrenciler, devlet ve vakıf üniversitelerinin temsilcileriyle görüşerek, merak ettikleri bölümler ile vakıf üniversitelerinin ücretleri hakkında detaylı bilgi alıyor.