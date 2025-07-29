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Bu arada açıklanan sonuçlarla birlikte cevapları ve adayların cevap kağıtları da 10 gün süreyle erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişilebileceği duyuruldu.

ÖSYM, 2025 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlarla birlikte cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı. ANKARA (İGFA) - 5 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

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