Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda büyük miktarda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

MERSİN (İGFA) - Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda yapılan aramalarda; 65 kilo 250 gram sentetik ecza hammaddesi (pregabalin), 45 bin 482 adet doldurulmuş kapsül, 135 bin 100 adet boş kapsül, 1.850 ilaç kutusu, 25 gram metamfetamin, 810 hap kutusu, 420 kapak, 2 ilaç basım makinesi, 1 mikser ve 708 blister halinde 9 bin 912 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Emniyet yetkilileri, Mersin genelinde halk sağlığını tehdit eden uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.