Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kastamonu'da 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunu Yağcılar Deresi'ne bıraktı. Proje, doğal alabalık popülasyonlarını güçlendirmeyi ve bölgedeki ekosistemi yeniden canlandırmayı hedefliyor.

KASTAMONU (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, doğal yaşamı koruma ve biyolojik çeşitliliği artırma çalışmaları kapsamında Kastamonu'da 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunu Yağcılar Deresi'nde suyla buluşturdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, proje kapsamında yapılan salımların doğal alabalık popülasyonlarını güçlendirmek, bozulan habitatları iyileştirmek ve gen kaynaklarını korumak amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

Yetkililer, bu tür çalışmalarla birlikte ekosistemin doğal dengesinin korunmasına katkı sağlandığını, aynı zamanda bölgedeki sportif olta balıkçılığının gelişmesiyle yerel halk için yeni gelir kaynakları oluşturulmasının hedeflendiğini vurguladı.

Kırmızı benekli alabalıkların yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırılmasıyla birlikte, Kastamonu'nun derelerinde ekolojik canlılığın artması bekleniyor.