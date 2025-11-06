Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personeli ile kahvaltıda bir araya geldi. Büyükkılıç, buluşmada yaptığı konuşmada personeline seslenerek, 'Bugüne kadar yapmış olduğunuz, şehrimizin yüz akı olan hizmetlerden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de şehrin adeta vitrini konumundaki park ve bahçelerden sorumlu Büyükşehir Belediyesi birimi olan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın personeli ve yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, samimi buluşmada birlik, beraberlik ve dayanışma ile şehre hep birlikte hizmet vurgusu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç buluşmaya ilişkin aktardığı değerlendirmesinde, 'Bugün güne Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'mızın bu şehrin ihyasında özveriyle çalışan personeliyle bir araya geldik. Büyükşehir Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Ve bu ailenin her bir ferdi bizim için çok değerli. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki her personelimizin kalbi bu kadim şehri daha ileriye taşımak daha güzelini yapabilmek için çarpıyor. Yağmurun da bereketiyle başladığımız bu güzel sabahta bizleri misafir eden ekmeğini, çayını bölüşen tüm personelimize teşekkür ediyorum' ifadelerinde bulundu.

Ek hizmet binasında Büyükşehir Belediyesi personeline hitap eden Başkan Büyükkılıç, 'Bugüne kadar yapmış olduğunuz, şehrimizin yüz akı olan hizmetlerden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hepimizin amacı daha iyi hizmet etmek, beklentilere cevap vermek' dedi.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında eser ve hizmet siyaseti vurgusu yaparak, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın hep söylediği gibi bizim yaptığımız eser siyaseti, hizmet siyaseti. Sizlerle beraber bu hizmetler yapılıyor. O açından bu eserinizle rahatlıkla övünebilirsiniz. Her yerden teşekkürler geliyor, takdirler geliyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerimize, yükümüzü çeken kardeşlerimiz olarak ayrıca teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin son yıllarda yatırımda sürekli zirvede yer aldığına dikkat çekerek, 'Bu birincilik, ikincilik sizlerin, bizim değil. Şehrinize sahip çıkın, bu şehir başka şehir' dedi.

Buluşmada konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ise 'Başkanımızın yüzünü yere eğdirmeden, inşallah layıkıyla görevimizi yapacağız. Hepimizin yükü ağır, çünkü memleketine sevdalı bir başkanımız var' ifadelerini kullandı.

Buluşmada Başkan Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Türkmen ve Fatih Temeltaş ile daire başkanları eşlik etti.