Mersin Büyükşehir Belediyesi, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında Engelsiz Yaşam Parkı'nda, farklı yaş gruplarının katıldığı atölye ve etkinlikler düzenledi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın organize ettiği etkinlik, hem öğretici hem de eğlenceli anlara sahne oldu.

MERSİN (İGFA) - Etkinlik kapsamında, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü iş birliğiyle resim atölyesi düzenlendi. Duvar resmi çalışması gerçekleştiren çocuklar ve gençler, kelebek motifleriyle duvarı renklendirerek güne özel ortak bir kompozisyon ortaya koydu.

Magnet Atölyesi'nde seramik figürler üzerine parmak baskısı yapan çocuklar, Bitki Dikim Atölyesi'nde ise küçük saksılara çiçekler ekti. Rüzgar Gülü Atölyesi'nde rengarenk rüzgâr gülleri hazırlanırken, Doğal Tütsü Atölyesi'nde üzerlik otu, adaçayı ve defne gibi aromatik bitkilerle tütsü buketleri yapıldı.

Özel gereksinimli bireylerin anneleri ise Makrome Atölyesi'nde anahtarlık tasarladı. Hazırlanan anahtarlıklar daha sonra çocuklara hediye edildi. Program, özel gereksinimli bireylerin sahne aldığı Silifke Halk Oyunları gösterisiyle devam etti.

YILDIZ: 'BÜYÜKŞEHİR'İN, ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN YAŞAMLARINI KOLAYLAŞTIRAN HİZMETLERİ ÇOK DEĞERLİ'

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da etkinliğe katılarak atölyeleri gezdi ve çocuklarla sohbet etti.

'3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün senede bir gün hatırlanan bir kutlamadan öte, bir empati yapabilme günü olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yıldız, 'Özel gereksinimli bireylerimiz yaşamımızın bir parçası. Yılın her gününde onlarla bir şeyleri paylaşabiliyor olmamız ve engelleri onların yaşamlarını kolaylaştırma adına kaldırabilmemiz gerekiyor. Günlük yaşamdaki fiziki bir engelden bahsetmiyorum. Engeller, çoğumuzun kalbinde ve zihninde. Kalbimizdeki ve zihnimizdeki bu engelleri kaldırabilirsek, çok daha mutlu bir hayat sürebileceğimizi düşünüyorum' dedi.