Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mersin Kent Orkestrası, Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırladığı 'Sonbahar Şarkıları-Senfonik Pop' konseriyle öğretmenlere özel bir gece armağan etti.

MERSİN (İGFA) - Mersin Kent Orkestrası Şefi Anıl Aydın idaresindeki konser, sevilen eserleri senfonik müziğin tınılarıyla buluşturarak sonbaharın ezgilerini sahneye taşıdı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen konser, salonu dolduran öğretmenlere ve ailelerine keyifli bir atmosfer sundu.

'Hoş Geldin Bahar' şarkısıyla başlayan konser, 'Zaman Olur' şarkısı ile devam etti. Programda 'Bu Kalp Seni Unutur mu?', 'Her Yaşın Ayrı Bir Güzelliği Var', 'Yalancı Bahar', 'Sonbahar Rüzgarları', ve Kayahan'a ait 'Geceler' gibi sevilen eserler yer aldı. Konser, finalde seslendirilen 'Bir Garip Yolcuyum' şarkısı ile sona erdi.

Seyircilerin yoğun isteği üzerine Kent Orkestrası aynı şarkıyı ikinci kez seslendirdi; salonda duygu yüklü anlar yaşanırken izleyiciler hep birlikte alkışlarla eşlik etti.

Aydın: 'Seyircilerin enerjisini çok güçlü hissettik'

Mersin Kent Orkestrası Şefi Anıl Aydın, konser hazırlık sürecinde repertuvarın özenle oluşturulduğunu ve şarkıların sırayla söylenmesinin bir hikayesi olduğunu ifade etti.

Aydın, iki haftalık yoğun bir prova döneminden geçtiklerini belirterek, 'Türk Pop müziği tarihine damgasını vurmuş eserleri Mersinli seyircilerle buluşturmak istedik. 1970'li ve 1980'li yılların en önemli pop müzikleri bu akşam repertuvarımızdaydı. Repertuvarı belirlerken Mersinli sanatseverlerin beğeneceği eserleri seçmeyi hedefledik. Kent Orkestrası'nın değerli aranjörü İbrahim Can Otkun ile hangi şarkıları kısa sürede hazırlayabileceğimizi planladık. Bu konser için her gün düzenli prova yaptık' diye konuştu.