TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Mersin’in Akdeniz ilçesinde Nisan 2025’teki zirai donun narenciye bahçelerindeki zararını yerinde inceledi. Üreticilerin kayıpları ve çözüm önerileri değerlendirildi.MERSİN (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Nisan 2025’te yaşanan zirai don felaketinin tarım sektörüne etkilerini araştırmak üzere Mersin’in Akdeniz ilçesi Burhan Mahallesi’ndeki narenciye bahçelerinde saha çalışması yaptı.

Komisyon, üreticilerin zararlarını tespit etmek ve gelecekte benzer olayların etkilerini azaltacak önlemleri belirlemek amacıyla kurulmuştu.

Komisyon üyeleri, don olayından etkilenen limon ve portakal bahçelerini gezerek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden detaylı bilgi aldı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Mersin’de donun ciddi hasara yol açtığını belirtti. Korkmaz, “Bu yıl ürün kaybının yanı sıra, gelecek yıl da verim düşecek. Bazı genç bahçelerde hasarın üçüncü yıla sarkacağı öngörülüyor. Bahçelerin bakımı ve rehabilitasyonu için ciddi bir çaba gerekiyor” dedi.

ÇİFTÇİLERE FİNANSMAN DESTEĞİ VURGUSU

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Milletvekili Korkmaz, saha incelemelerinin ardından önümüzdeki hafta bir değerlendirme toplantısı yapılacağını ve öneri paketinin Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunulacağını ifade etti. “Üreticilerimizin acil finansman ihtiyacı var. Hem geçmiş üretim maliyetleri hem de bahçelerin geleceğe hazırlanması için ciddi giderler söz konusu” diyen Korkmaz, kısa ve uzun vadeli önlemler üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Komisyon, Mersin Suphi Öner Öğretmenevi’nde düzenlenen istişare toplantısında Mersin Valisi Atilla Toros, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ziraat odaları, borsalar, muhtarlar ve çiftçilerle bir araya geldi. Toplantıda, çiftçiler ve paydaşlar sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi

Mersin’deki incelemeleri sonrasında Adana, Manisa ve Denizli’de de saha ziyaretlerinin planlandığı, çalışmaların kapsamlı raporla sonuçlanacağı öğrenildi.