KDK'nın tavsiyesi üzerine mevzuat değişti. Evin satılması sonrası aynı konut için düzenlenen ikinci DASK poliçesi nedeniyle yaşanan prim iadesi sorununa çözüm getirildi.

ANKARA (İGFA) - Bir vatandaşın, evini sattıktan birkaç ay sonra aynı konut için yeni sahibinin DASK poliçesi yaptırması üzerine yaşadığı mağduriyet, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle çözüme kavuştu.

Eski poliçesini iptal ederek kullanılmayan primini geri almak isteyen vatandaş, mevcut uygulamanın karmaşık olması nedeniyle KDK'ya başvurdu.

Kurum, yaptığı incelemenin ardından vatandaşların haklarına daha kolay ulaşabileceği, açık ve teknolojik altyapıya uygun bir sistem oluşturulmasını tavsiye etti.

KDK'nın tavsiye kararı sonrasında yürütülen çalışmalarla mevzuatta değişikliğe gidildi.

Böylelikle aynı konut için farklı kişiler adına düzenlenen DASK poliçelerinde yaşanan mağduriyetlerin ve prim iadesi sürecindeki sorunların giderilmesi hedeflendi.

???? #KDK'nın Tavsiyesi Üzerine, DASK Poliçelerinde Yeni Düzenleme Yapıldı.



Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuruda bulunan vatandaş, DASK poliçesi yaptırdıktan birkaç ay sonra evini sattı. Evin yeni sahibi de konut kredisi kullanırken aynı ev için yeni bir #DASK poliçesi: pic.twitter.com/DQQMvWTHEp — Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) (@TRombudsman) August 28, 2026