Kayseri Büyükşehir Gazeteciler heyeti Melikgazi Belediye Başkanı'na konuk oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Uzel ve Başkan Yardımcısı Aydan Yıldırım, Türkiye'nin 40 şehrinden daha büyük Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Belediye Başkanı Doç.Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Kentsel dönüşümde,Türkiye'ye örnek olan Melikgazi İlçesi,doğaya ve peyzaj bakımındanda Kayserlilerinin beğenisini kazanan Palancıoğlu, aynı şekilde Akıllı Kütüphaneler konusunda da iddialı oldukları söyledi..