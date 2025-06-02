Son bir haftadır devam eden "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 423 şüpheliden 145'i tutuklandı. Operasyonlarda yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftadır yürütülen operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

29 il merkezli toplamda 52 ilde gerçekleştirilen “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme” suçlarına yönelik operasyonlarda 423 şüphelinin yakalandığını kaydeden Bakan Yerlikaya, gözaltına alınan şahıslardan 145'inin tutuklandığı, 128'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyururken, yaklaşık 5 Milyar TL’lik mal varlığına el konulduğunu bildirdi.

Şüphelilerin sosyal medya platformları ve Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “forex yatırım ortaklığı, kripto yatırım danışmanlığı, hediye çeki, araç kiralama/kapora, kiralık bungalov, ürün satışı ve dijital sazan sarmalı” adı altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumarda kullanılmak üzere banka hesapları topladıkları, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildiği kaydedildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1929399852959740046

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Nitelikli Hırsızlık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklamak ve Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığını belirten Bakan Yerlikaya, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyalin de ele geçirildiğini belirterek, "Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.