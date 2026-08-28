Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., kendi AR-GE ekibinin geliştirdiği yeni nesil otopark sistemini Hunat Katlı Otoparkı'nda devreye aldı. Sistemle giriş-çıkış ve ödeme işlemleri kolaylaşırken, otoparklar merkezi kontrol merkezinden 7/24 anlık takip ediliyor.

KAYSERİ (İGFA) Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımın önemli unsurlarından biri olan otopark işletmeciliğinde teknolojik dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Otopark İşletme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen yeni sistemle birlikte otoparklarda vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay gerçekleştirmesi, işletme süreçlerinin ise daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

Sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri, hazır bir uygulamanın yalnızca satın alınarak kullanılmasının yerine, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin kendi insan kaynağı ve AR-GE ekibinin çalışmalarıyla geliştirilmesi oldu.

Giriş ve Çıkışlar Otomatik Tanınıyor

Yeni nesil sistem sayesinde otoparklara giriş ve çıkış işlemleri sistem tarafından otomatik olarak tanınırken, vatandaşların ödeme süreçleri de kolaylaştırılıyor.

Kredi kartı ve HGS ile güvenli ödeme imkânı sunulan sistem sayesinde otopark kullanımındaki işlem sürelerinin azaltılması ve vatandaşların daha hızlı hizmet alması amaçlanıyor.

Bu teknolojik altyapıyla birlikte operasyonel verimliliğin artırılması ve otoparkların vatandaşların kullanımına daha uzun süre açık tutulabilmesi hedefleniyor.

Otoparklar Kontrolsüz Değil, Merkezden Anlık Takip Ediliyor

Yeni sistemin devreye alınmasıyla birlikte özellikle önem verilen başlıklardan biri de güvenlik ve kontrol mekanizması oldu.

Sistemin otomatik çalışması, otoparkların kontrolsüz bırakıldığı anlamına gelmiyor. Tam tersine, katlı otoparkların merkezi bir kontrol merkezinden anlık olarak izlenmesi ve takip edilmesi sağlanıyor.

Otoparklarda meydana gelebilecek olası sorunlar ile vatandaşların ihtiyaç duyabileceği durumlar kontrol merkezi tarafından anlık olarak görülebiliyor. Gerektiğinde ilgili ekipler hızlı şekilde yönlendirilerek müdahale süreci başlatılabiliyor.

Kiosklarda 'Bas-Konuş' Dönemi

Vatandaşların görevli desteğine ihtiyaç duyduğu durumlarda ise Kiosk cihazlarında bulunan 'bas-konuş' sistemi devreye giriyor.

Vatandaşın butona basmasıyla birlikte kontrol merkezindeki görevliyle doğrudan iletişim kurulabiliyor. Böylece ihtiyaç duyulan yönlendirme, bilgilendirme veya destek hızlı şekilde sağlanabiliyor.

Katlı otoparklarda ayrıca her kata özel anons yapılmasına imkân sağlayan sistemler de kullanıma sunuluyor. Bu sayede ihtiyaç halinde belirli bir kata yönelik bilgilendirme, uyarı ve yönlendirme yapılabiliyor.

İlk Uygulama Hunat Katlı Otoparkı'nda

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından geliştirilen yeni sistemin ilk uygulama noktası Hunat Katlı Otoparkı oldu.

Buradaki uygulamadan elde edilecek sonuçlar, operasyonel veriler ve vatandaşlardan alınacak geri bildirimler doğrultusunda sistemin diğer katlı otoparklara da yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kayseri'nin Teknolojik Ulaşım Vizyonuna Yeni Bir Katkı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., ulaşımın farklı alanlarında teknolojiyi etkin şekilde kullanırken, kendi bilgi birikimi ve AR-GE kapasitesiyle geliştirilen çözümleri de şehir hizmetlerine kazandırmayı sürdürüyor.

Otopark işletmeciliğinde hayata geçirilen yeni sistemle birlikte hem işletme süreçlerinde verimliliğin artırılması hem de vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunulması amaçlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehir genelindeki ulaşım hizmetlerinde teknoloji, yerli geliştirme ve kurumsal AR-GE kapasitesini merkeze alan yaklaşımı doğrultusunda, yeni nesil otopark uygulamasının önümüzdeki dönemde diğer katlı otoparklarda da yaygınlaştırılması hedefleniyor.