Bornova Belediyesi, Erzene Mahallesi 35 Sokak'ta bulunan ve çevreye yaydığı kötü kokular nedeniyle mahalle sakinlerinin kabusu haline gelen bir çöp evi baştan aşağı temizleyerek arındırdı. Evde tek başına yaşadığı belirlenen yaşlı vatandaş Y.S.'nin durumu ve çevre sağlığı için atılan bu hızlı adım, mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.

İZMİR (İGFA) - Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine hızla harekete geçen Bornova Belediyesi ekipleri gerçekleştirdiği operasyonla apartman dairesini yüzlerce kilo çöpten tamamen kurtardı.

Erzene Mahallesi 35 Sokak'taki bir apartman dairesinden yükselen kötü kokulardan rahatsız olan gelen vatandaşlar durumu Bornova Belediyesi'ne bildirdi. Gelen ihbarları titizlikle değerlendiren belediye ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliği yaratan daireye müdahale etmek için anında koordinasyon sağladı.

ZABITA VE TEMİZLİK EKİPLERİNDEN ORTAK ÇALIŞMA

Dairede tek başına yaşayan yaşlı adam Y.S.'nin sağlığını korumak ve mahalledeki mağduriyeti gidermek amacıyla adrese giden Bornova Belediyesi ekipleri, kapıyı açtığında adeta bir çöp dağıyla karşılaştı. Güvenliği ve yasal prosedürleri sağlamak adına Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin eşlik ettiği operasyonda, Temizlik İşleri personeli özel kıyafet ve ekipmanlarla eve girdi. Odalardan koridorlara kadar her yeri kaplayan atıklar, ekiplerin hummalı çalışmasıyla tek tek çuvallara doldurularak kamyonlara yüklendi.

Uzun uğraşlar sonucunda baştan aşağı boşaltılan ev, çöplerin tahliye edilmesinin ardından mikroplardan arındırılması ve kokunun tamamen yok edilmesi için özel ilaçlarla dezenfekte edildi. Tek başına yaşayan yaşlı vatandaşın daha sağlıklı ve insani koşullarda yaşamını sürdürebilmesi için gerekli incelemeler başlatılırken, sokak sakinleri derin bir nefes alarak Bornova Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.