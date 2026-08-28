2026 yılı sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. DSİ ve yüklenici firmalarca işletilen tesislerde ücretler; bitki çeşidi, yöntem ve su miktarına göre belirlendi. Kararda indirim esasları da yer alıyor.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılında sulama tesislerinden faydalananlardan alınacak işletme ve bakım ücret tarifeleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce işletilen veya yüklenici firmalar tarafından işletilen belirli sulama tesislerinden yararlananlardan, bitki çeşidine ve sulama yöntemine göre belirlenen tarifeler üzerinden işletme ve bakım ücreti alınacak.

Ücretler, dekar başına veya 1000 metreküp su esasına göre hesaplanacak.

Bir yıl içinde aynı parsele birden fazla bitki ekilmesi durumunda her bitki için ayrı ücret uygulanacak.

Kararda, erken ödeme indirimi gibi çeşitli indirim ve uygulama esaslarının da yer aldı.

DSİ'ce işletilen Erzurum Kirazlı, Elazığ Kuzuova pompaj ve Şanlıurfa Viranşehir 2. Kademe'deki sulamalar ile yüklenici firma tarafından işletilen sulamalardan faydalananlardan alınacak işletme ve bakım ücretleri tarifelerine ulaşmak için tıklayabilirsiniz