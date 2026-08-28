İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalandığını, yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soruşturma İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütüldü.

ALMANYA MERKEZLİ BAĞLANTILAR TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda, Y.A. isimli kişinin Almanya'nın Mannheim kentinde ikamet ettiği, FETÖ'nün lise ve üniversite öğrencilerine yönelik rehberlik faaliyetlerinde sorumlu düzeyde görev aldığı, Almanya merkezli FETÖ ile iltisaklı derneklerin faaliyetlerine katıldığı ve eğitim danışmanlığı firması aracılığıyla örgüt soruşturmaları kapsamında işlem görmüş veya cezaevinde bulunan kişilerin çocuklarının Almanya'da eğitim almasını sağladığı belirlendi.

Açıklamada ayrıca, Y.A.'nın Almanya'daki örgüt mensuplarıyla görüşmeler organize ettiği ve cezaevindeki örgüt mensuplarıyla yurt dışındaki üyeler arasında bilgi alışverişini sağladığına dair bilgiler elde edildiği belirtildi.

ÖRGÜTLE BAĞLANTILI ÖĞRENCİLER DE TESPİT EDİLDİ

Almanya'da eğitim alan öğrenciler arasında, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı belirtilen Kemal Batmaz'ın kızı E.B., örgüt üyeliğinden adli işlem yapılan A.K.Y.'nin oğlu S.Y. ve Ankara Adliyesi'nde hakim/savcı iken ihraç edilen, şu anda cezaevinde bulunan B.K.'nin kızı H.K. isimli kişilerin bulunduğu tespit edildi.

Tespit edilen 4 kişinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 28 Ağustos 2026 saat 05.40'ta İstanbul merkezli, 2 ilde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalanırken, yurt dışında olduğu belirlenen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.