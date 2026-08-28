Meteorolojik veriler, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin artacağına işaret ediyor. Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgâr ve düşük nem nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 28-30 Ağustos tarihleri arasında başta Ege ve Batı Akdeniz olmak üzere bazı bölgelerde orman yangını riskinin yüksek olacağını duyurdu.

OGM'nin paylaşımında, yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgâr ve düşük nemin küçük bir kıvılcımı kısa sürede büyük bir yangına dönüştürebileceği vurgulanarak vatandaşlardan tedbirli olmaları istenirken, bir başka paylaşım da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.

Bakan Yumaklı ise paylaşımda, aynı tarihlerde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen hava koşullarının yangın riskini artıracağını belirtti.

'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ YANGINI ÇIKMADAN ÖNLEMEK'

Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakılmaması gerektiğini belirten Bakan Yumaklı, kuru otluk alanlara yanıcı maddenin atılmaması gerektiğinin altını çizerken, 'Anız ve bahçe atığı yakılmamalı. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılmalı. Ve en ufak duman veya şüpheli durumda 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı' uyarılarında bulundu.

Devletin tüm imkânlarıyla ve orman ekiplerinin mücadelesinin sürdüğünü belirten Bakan Yumaklı, yangınları önlemede vatandaşların duyarlılığının en önemli güç olduğunu vurgularken, özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşları 28-30 Ağustos tarihlerinde daha dikkatli olma yönündeki çağrısını yineledi.