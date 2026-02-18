Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri, istihdama yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Sosyal Yaşam Merkezi'nde devam eden ve toplam 13 kursiyerin yararlandığı ön büro kursunda, teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Özellikle turizm sektöründe yer almak ya da bu alanda donanım sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgi gösterdiği kurs, kursiyerlere ön büro hizmetleri konusunda temel bilgi ve beceri kazandırıyor.

Eğitim sonunda kursiyerler otel, tatil köyü, butik işletme ve turizm acentelerinde çalışma yeterliliğine sahip oluyor. İstihdam olanaklarının artırılması amacıyla kurs sonunda Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne de yönlendirilen kursiyerler, böylece iş başvurusu süreçlerinde profesyonel destek de almış oluyorlar.