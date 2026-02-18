Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Aşçı Yardımcılığı Kursu'nu tamamlayan 40 kursiyer, 230 saatlik eğitimin ardından tamamen bitki temelli menüyle hünerlerini sergiledi. Kadın kursiyerlerin ağırlıkta olduğu program, bölgenin gastronomi potansiyeline nitelikli iş gücü kazandırmayı hedefledi.

MARDİN (İGFA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gastronomi alanında önemli bir başarı hikayesi yaşandı.

Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Aşçı Yardımcılığı Kursu'nu tamamlayan 40 kursiyer, 230 saatlik yoğun eğitimin ardından vegan mutfak alanında etkileyici bir sunum gerçekleştirdi. Kursiyerlerin büyük bölümünü kadınların oluşturduğu programda, hijyen, mutfak organizasyonu, gıda güvenliği, temel ve ileri pişirme teknikleri ile yöresel-modern mutfak uygulamaları öğretildi. Bölgenin gastronomi potansiyelini güçlendirmeyi amaçlayan eğitim, nitelikli iş gücü yetiştirmede önemli bir adım oldu.

DENEYİMLİ EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE EĞİTİM

Kurs, bölgenin tanınmış aşçılarından Hikmet Ölçer ve usta öğretici Hediye Keske Olgaç tarafından verildi. Özellikle düğün, taziye ve toplu organizasyon mutfaklarındaki tecrübeleriyle bilinen Ölçer, kursiyerlerin hem yerel hem bölgesel mutfak kültürüne hâkim şekilde yetiştirildiğini vurguladı.

Eğitimlerin modüler sistemle ilerlediğini belirten Ölçer, daha önce Türk Mutfağı ve aşçı çıraklığı modüllerinin tamamlandığını, şu anda Diyarbakır Mutfak Modülü'nün uygulandığını açıkladı. Önümüzdeki dönemde Gaziantep ve diğer bölge mutfaklarının da programa ekleneceğini ifade etti. 'Kursiyerlerimiz yalnızca yöresel lezzetlerde değil, vegan mutfak alanında da yetkinlik kazanıyor. Mezunlarımız turistik otel ve restoran mutfaklarında rahatlıkla görev alabilecek donanıma sahip' diyen Ölçer, eğitimin kapsamını özetledi.

VEGAN MENÜ VEGAN LEZZETLER ÖNE ÇIKTI

Programın uygulama aşamasında kursiyerler, tamamen et kullanılmadan hazırladıkları vegan yemeklerle büyük beğeni topladı. Menüde öne çıkan lezzetler arasında; vegan içli köfte, sac böreği (vegan versiyon), görsel sunumu güçlü çeşitli salatalar, bitki temelli beslenmeye artan ilgiyi karşılamak amacıyla vegan mutfak uygulamalarına özel ağırlık verilmesi dikkat çekti.

Müzik eşliğinde yapılan ikram sunumu, davetliler ve kurum yöneticileri tarafından izlendi.

Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları Ramazan Bulut ve Nurcan Karaozan Dursun'un da katıldığı etkinlikte, kursiyerlerin mesleki yeterliliği gözler önüne serildi.

Kızıltepe HEM Müdürü Necmi Göktaş, gastronomi kurslarına her yıl artan talep olduğunu belirterek, mezunların kamu kurumları, hastaneler, okul mutfakları, sanayi tesisleri ve turizm işletmelerinde istihdam edildiğini söyledi. Göktaş, bu tür mesleki eğitimlerin hem bireysel istihdam hem de bölgesel kalkınma açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.