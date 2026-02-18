İstanbul Maltepe Belediyesi'nce anne adaylarına ve ailelerine yönelik Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 'Bebeğimi Beklerken' isimli seminer düzenlendi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da seminerde Dr. Öğretim Üyesi Kemal Pişmişoğlu ve Prof. Dr. Erdin İlter konuşmacı olarak yer aldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut, çocukların bir toplumun geleceği olduğuna dikkat çekerek bu seminerle anne adaylarını, gebelik ve doğum sonrası süreçle ilgili merak ettikleri konularda bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi Kemal Pişmişoğlu, 'Anne Sütü ve Süt Çocuğu Beslenmesi' konusunda bilgilendirme yaparken Prof. Dr. Erdin İlter ise 'Gebelikte Anneleri Neler Bekliyor' konulu sunumla gebelik ve doğum öncesi bakımla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Gebelik öncesi bakımla ilgili konuşan İlter, bu süreçte sağlığın genel anlamda geliştirilmesinin ve riskin azaltılmasının önemine değindi. Bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durulması gerektiğini ifade eden Pişmişoğlu, gebelikte beslenme psikolojisiyle de ilgili bilgiler verdi. Seminer, Pişmişoğlu ve İlter'in katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.