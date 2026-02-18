Konya Büyükşehir Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını yükseltmek ve meslek hastalıklarının önüne geçmek amacıyla 'İş Sağlığında Temel Tetkiklerin Değerlendirilmesi' konulu panel düzenledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 'İş Sağlığında Temel Tetkiklerin Değerlendirilmesi' başlığında panel düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen panele, işyeri hekimleri, sağlık personelleri başta olmak üzere 50 farklı kamu kurumundan temsilciler ve sektör profesyonelleri katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı İsmail Tanoğlu, panel öncesi yaptığı konuşmada, güçlü kurumların temelinin sağlıklı çalışanlar olduğunu belirterek, bu anlayışla güçlü ve örnek bir yapılandırma oluşturduklarını söyledi.

Bu alanda standartları yükseltmeyi, riskleri azaltmayı ve insan hatasını en aza indirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Tanoğlu, 'Konya'da görev yapan iş sağlığı profesyonellerimizi aynı çatı altında buluşturmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu birliktelik mesleki dayanışmanın ve ortak aklın en kıymetli örneklerinden biridir. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bilimsel ve mesleki çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

UZMAN İSİMLER DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Açılış konuşmasının ardından başlayan panelde alanında uzman akademisyenler ve hekimler klinik deneyimlerini paylaştı. ki oturum halinde gerçekleştirilen panelin ilk oturumunda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden Dr. Bülent Gedikli moderatörlüğünde; Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ender Evcik 'İş Sağlığı Gözetimlerinde PA Akciğer Grafisi Değerlendirme' konusunda sunum yaparken, Meslek Hastalıkları Uzm. Doç. Dr. Adem Koyuncu da 'İş Sağlığı Gözetimlerinde SFT Değerlendirme ve Mesleki Akciğer Hastalıkları' başlıklarını ele aldı.

İkinci oturumda ise; Konya Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı Koordinatörü Dr. Bedrihan Eraslan moderatörlüğünde; KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülin Gökçen Kesici 'İş Sağlığı Gözetimlerinde Odyometri Değerlendirme', Meslek Hastalıkları Uzm. Dr. Ebru Aydoğan 'İş Sağlığı Gözetimlerinde Laboratuvar Tetkiklerinin Değerlendirilmesi' ve Meslek Hastalıkları Uzm. Dr. Alp Arslan 'Meslek Hastalıkları, İşle İlişkili Hastalıklar ve Genel Kavramlar' konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Panelde konuşan uzman isimler, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek, bu gibi programların diğer şehirlere de örnek olmasını temenni etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinden düzenlenen panelde; akciğer grafisi, solunum fonksiyon testleri, odyometri ve laboratuvar tetkiklerinin işyeri hekimleri tarafından etkin değerlendirilmesine yönelik başlıklarda paylaşılan güncel bilgiler, ilgi gördü. Program, katılımcılardan gelen soruların yanıtlandığı genel değerlendirme ve kapanış bölümüyle sona erdi.