Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu'ya Selçuklu'nun eğitime değer katan yatırımlarını yerinde anlattı.

KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu'yu Selçuklu'da misafir etti.

Eğitimde Selçuklu Vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yatırım ve hizmetler, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu ve beraberindeki heyete yerinde anlatıldı.

Program kapsamında okul dışı öğrenme ortamları arasında yer alan Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi, Sanat ve Tasarım Atölyesi, Sille Tabiat Okulu ve Hatice Hatun Çocuk Mektebi'nin yanı sıra Türkiye'nin en modern ve en kapsamlı güzel sanatlar liselerinden biri olan Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi ile çevre bilinci doğrultusunda sıfır atık çalışmalarının yürütüldüğü Yeşil Atölye ziyaret edildi.

Atölyelerde gerçekleştirilen etkinlikleri yerinde inceleyen heyete Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Programda Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da yer aldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI, 'EĞİTİM ALANINDA YATIRIMLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK'

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, eğitim yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öncüsü olmanın gururuyla; bilgiyi merkeze alan, değer temelli ve beceri odaklı çalışmalarımızla düşünen ve üreten nesiller yetiştirme hedefimizi sürdürüyoruz. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürümüz Halil İbrahim Topçu ile okul dışı öğrenme ortamlarımızı ve Güzel Sanatlar Lisemizi yerinde inceledik. Selçuklu Belediyesi olarak yalnızca fiziki yatırımlar değil, çocuklarımızın akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen projeler de yürütüyoruz. Amacımız özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek. Bu vizyon doğrultusunda yatırımlarımız artarak devam edecek' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Topçu, 'Eğitime yapılan her yatırım geleceğe yapılan yatırımdır'

Konya'da bulunmaktan ve Selçuklu Belediyesi'nin eğitim yatırımlarını yerinde incelemekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, 'Çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim almaları ve değerlerine bağlı şekilde geleceğe hazırlanmaları için hayata geçirdiği örnek projelerini yerinde inceledik. Çok güzel ve nitelikli işlere imza atıldığına şahit olduk. Öğrencilerimizin daha modern, güvenli ve teknolojik imkânlarla donatılmış okullarda eğitim alması için yapılan her yatırım, aslında geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı ve ekibine Milli Eğitim Bakanlığımız ile sürdürdükleri işbirliği ve değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu uyum ve koordinasyonun eğitim kalitemizi daha da üst seviyelere taşıyacağına inanıyor ev sahipliğinden dolayı başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum' diye konuştu.