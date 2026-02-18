Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), İstanbul Moda Akademisi ve Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu iş birliğinde 2022 yılından bu yana sürdürülen 'Moda tasarımında Kalıp ve Model Geliştirme Sertifika Programı' kapsamında eğitim alan öğrenciler, kumaş tanıma atölyesi programı kapsamında İpeker Tekstil firmasını ziyaret ederek, eğitim aldıkları alanlarında üretimi yerinde inceleme imkanı buldu.

BURSA (İGFA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi olan İpeker Tekstil'in katkılarıyla gerçekleştirilen atölye çalışması, öğrencilerin kumaşı üretim süreci içinde tanımaları ve modelistlik perspektifiyle değerlendirmeleri açısından önemli kazanımlar sağladı.

Atölye kapsamında İpeker Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, öğrencilerle bir araya gelerek firmanın tarihini, sektördeki konumunu ve vizyonunu anlattı. Öğrencilerle tek tek tanışan ve onların sektöre dair merak ettikleri soruları yanıtlayan İhsan İpeker, deneyimlerini aktararak genç modelist adaylarına önemli bilgiler verdi.

İhsan İpeker'in söyleşisinin ardından firmanın Ar-Ge ve Ür-Ge Bölüm Sorumlusu Özlem Ön eşliğinde tüm üretim departmanları gezildi. Ziyaret boyunca öğrenciler; tekstil ve hazır giyim sektöründe yaygın olarak kullanılan kumaşların hammaddeden nihai ürüne uzanan üretim aşamalarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Üretim hatları üzerinde yapılan anlatımlarda dokuma süreçleri, baskı ve boya süreçleri, kalite kontrol aşamaları ile kumaşların teknik ve fiziksel özellikleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Böylece öğrenciler, teorik olarak öğrendikleri süreçleri sahada birebir deneyimleyerek üretimin her aşamasını bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirme imkanı elde etti.

Öğrenciler ayrıca firmanın desen ve baskı uygulamalarını yerinde inceleyerek, desenin kumaş yapısıyla uyumu ve baskı tekniklerinin ürün performansına etkisi hakkında bilgi sahibi oldu. Ziyaret, modelist adaylarının tasarım ile üretim arasındaki bağı daha net kavramlarına katkı sağladı. Eğitim ile sektörü bir araya getiren bu atölye çalışması, öğrencilerin kumaşı yalnızca estetik bir unsur olarak değil; kalıp ve model geliştirme sürecinin temel yapı taşı olarak ele almalarına katkı sundu.

Program kapsamında gerçekleştirilen bu tür uygulamalı ziyaretler, mesleki eğitimin sektörle bütünleşmesini güçlendirirken öğrencilerin profesyonel gelişimlerine de değer katmaya devam ediyor.