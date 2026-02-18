Sakarya Büyükşehir Belediyesi kurum içi eğitim programları kapsamında 'CİMER' programı kullanan çalışanlara yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Eğitimde sistemin işleyişi, doğru sınıflandırılması, cevap ve değerlendirme süreçleri detaylarıyla paylaşıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurum içi eğitim programlarına devam ediyor.

Son olarak vatandaşlardan gelen başvuru, talep ve şikâyetlerin daha etkin, hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla 'CİMER' programını kullanan personellerine yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenledi.

Sakarya Valiliği koordinesinde düzenlenen eğitim programında personele sistemin işleyişi, başvuruların doğru sınıflandırılması, süresi içerisinde cevaplandırılması ve mevzuata uygun değerlendirme süreçleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.Eğitimde özellikle vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamalar üzerinde duruldu.