Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Mersin Valiliği tarafından düzenlenen kutlama programları renkli görüntülere sahne oldu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Tren Garı'nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin sunduğu gösterinin ardından, protokol üyeleri tarafından muharip gazilerden oluşan temsili heyet karşılandı.

Kurtuluş Günü'ne yakışır coşkulu yürüyüş

Karşılamanın sonrasında ise protokol üyeleri, temsili heyet, vatandaşlar ve öğrenciler Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşe vatandaşlar da evlerinin balkonları ve pencereleri ile dükkanlarından korteji selamlayarak 3 Ocak Kurtuluş Günü coşkusuna ortak oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden kutlama programında Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı eşliğinde Şanlı Bayrak göndere çekildi. Mersin Valisi Atilla Toros, İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Özgür Erken ile TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, törene katılanların ve halkın Kurtuluş Günü'nü kutladılar. Bir öğrenci tarafından şiir okunmasının ardından ise Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'ndan bir subay tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Başkan Seçer: 'Atalarımızın 104 yıl önceki duruşu bize yol gösteren tarihi bir sorumluluktur'

Törende konuşan Başkan Seçer, Mersin halkının bundan 104 yıl önce onuruyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle topraklarını düşman işgalinden kurtardığını söyleyerek, 3 Ocak tarihinin esarete boyun eğmeyen bir halkın bağımsızlığa olan inancının tarihe kazındığı bir gün olduğunu ifade etti. Seçer, 'O gün sergilenen bu duruş, yalnızca geçmişin bir hatırası değil; bugün bizlere yol gösteren tarihsel bir sorumluluktur' dedi.

'3 Ocak ruhu, emperyalist anlayışa karşı verilmiş bir yanıttır'

'Mersin'in kurtuluşu, Anadolu'da yakılan bağımsızlık meşalesinin en güçlü halkalarından biridir' diyen Seçer, Mersin'in Milli Mücadele yıllarında özgürlüğe katkı sağlayan bağımsızlık mücadelesinin önemli merkezlerinden biri olduğunu sözlerine ekleyerek, 'Kurtuluş Savaşı'nın hemen öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelmesi ve burada görüşmeler yaparak Milli Mücadele fikrini bu topraklardan başlatmış olması, Mersin'imizin stratejik öneminin en önemli göstergesidir. 3 Ocak ruhu, bu toprakları kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek isteyen emperyalist anlayışa karşı verilmiş bir yanıttır' diye belirtti.

'Bizim en temel sorumluluğumuz; sizlere adil, özgür, eşit bir Mersin ve Türkiye bırakmaktır'

Seçer, bu ruhun dün olduğu gibi bugün de herkesin yolunu aydınlatan temel değer olduğunu vurgulayarak, 'Bugün özgürce düşünebildiğiniz, hayal kurabildiğiniz ve yarınlara umutla bakabildiğiniz bir kentte yaşıyorsanız; bunun temelinde 104 yıl önce verilen bu büyük mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk vardır. Bizim en temel sorumluluğumuz; sizlere adil, özgür, eşit bir Mersin ve Türkiye bırakmaktır' ifadelerine yer verdi.

'Yönetim anlayışımız; bu kentin her bir ferdine eşit hizmet götürmek'

Mersin'in Cumhuriyet değerlerine tarih boyunca sahip çıkmış; çağdaş, üretken ve aydınlık duruşunu korumuş bir kent olduğunu belirten Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu mirasın bilinciyle, Mersin'i Cumhuriyet değerlerine bağlı, özgürlükçü, demokratik ve modern bir kent olarak geleceğe taşımakta kararlı olduklarını sözlerine ekledi. Seçer, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yönetim anlayışımız nettir: Hiç kimseyi ayırmadan; inancına, kimliğine, siyasi görüşüne ya da yaşam tarzına bakmaksızın, bu kentin her bir ferdine eşit hizmet götürmek' dedi.

'Hak temelli anlayışımızla halkın belediyesi haline geldik'

Göreve geldikleri ilk günden itibaren kentin yıllardır birikmiş ve ötelenmiş yapısal sorunlarına kalıcı ve planlı müdahalelerle yaklaştıklarını; alt ve üstyapı yatırımlarını kararlılıkla hayata geçirerek modern bir kent oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Seçer, trafiği rahatlatan çalışmaların yanı sıra Mersin'in geleceğini gözeten raylı sistem planlamalarıyla ulaşımı bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını belirtti. 'Eşit hizmet' düsturuyla hareket ettiklerini sözlerine ekleyen Seçer, 'Sosyal politikalar alanında ise hak temelli bir anlayışı benimsedik. Çocukların, gençlerin, kadınların, yaş almışların ve özel gereksinimli bireylerin yaşamın her alanında daha güçlü yer aldığı bir Mersin için çalıştık. Bu yaklaşımla belediyemizi halkın belediyesi haline getirdik. Üreticinin emeğini koruyan, tarımı destekleyen uygulamalarla, Mersin'in merkezinden en uzak kırsal mahallelerine kadar hizmet götürdük' diye konuştu.

'Temel ilkemiz: halkın kaynaklarını, halk için, adil ve şeffaf biçimde kullanmak'

Seçer; kültür, sanat ve spor alanında Mersin'i Türkiye ve dünyada daha tanınır hale getirdiklerini kaydederek, 'Tüm bu çalışmaları yürütürken temel ilkemiz açıktır: Bu kentin, yani halkın kaynaklarını, halk için, adil ve şeffaf biçimde kullanmak' dedi.

'Gerçek kalkınma; demokrasiyle, hukukla ve toplumsal barışla anlam kazanır'

Mersin'in; coğrafi konumu, limanı, tarımı, sanayisi, lojistik gücü ve girişimci insanıyla Türkiye'nin en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Seçer, kentin tüm zenginlikleriyle önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. Bu potansiyelin kalıcı refaha dönüşmesinin, planlı, kapsayıcı ve üretimi önceleyen bir yerel yönetim anlayışıyla mümkün olacağını dile getiren Seçer, 'Ancak kalkınma yalnızca ekonomik göstergelerle sınırlı değildir. Gerçek kalkınma; demokrasiyle, hukukla ve toplumsal barışla anlam kazanır' dedi.

'Mersin'de tahkim etmiş olduğumuz anlayış, Türkiye'ye örnek olacak niteliktedir'

Mersin'de 2019 yılından itibaren barış, kardeşlik, huzur, birlik ve beraber yaşama kültürünü oluşturan bir anlayış ile çalıştıklarını belirten Seçer, 'Bugün Türkiye'nin; demokrasiye, hukuka ve toplumsal barışı güçlendirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Mersin; tüm renklerin bir arada yaşadığı, Türkiye'nin özeti niteliğinde bir kenttir. Mersin'in gücü; farklılıklarıyla bir arada yaşayabilen, ortak değerlerde buluşabilen ve iç huzuru esas alan kent kültüründen gelmektedir. Mersin'de 2019'dan bu yana tahkim etmiş olduğumuz bu anlayış, Türkiye'ye örnek olacak niteliktedir. Eğer bu ülkede huzuru, birlik ve beraberliği tahkim edeceksek, Mersin'de hâkim olan anlayışın tüm Türkiye'ye hâkim olması gerekmektedir. Yine vurgulamam gerekir ki, başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde süren çatışmaların sona erdiği, tüm insanların barış içinde bir arada yaşadığı bir dünya en güçlü temennimizdir' diye konuştu.

'Kurtuluş günümüz kutlu olsun!'

Sözlerini, 'Bugün bu meydanda dalgalanan bayrak, 104 yıl önce geri adım atmayan Mersinlilerin emanetidir' diyerek sürdüren Seçer, bu emanete sahip çıkmanın Cumhuriyet'i, demokrasiyi ve halk iradesini kararlılıkla savunmakla mümkün olacağına dikkat çekti. Seçer konuşmasını, 'Bu duygu ve düşüncelerle, Mersin'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmetle, minnet ve saygıyla anıyorum. Hayatta bulunan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 2026 yılının Mersin'imize, ülkemize ve tüm insanlığa umut getirmesini temenni ediyor; birlik ve beraberlik içinde, aydınlık yarınlarda buluşma dileğiyle hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kurtuluş günümüz kutlu olsun!' diyerek tamamladı.

Konuşmaların ardından ise Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi tarafından Halk Dansları gösterisi sergilendi ve ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösterisini gerçekleştirdi. Sonrasında ise Jandarma Merasim Bölük Komutanlığı tüfekli hareketler gösterisi yaptı ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı tarafından helikopter ile üzüm salkımı gösterisi yapılmasının ardından sona erdi. Törende ayrıca, Adana İncirlik'ten kalkan ve Türk Hava Kuvvetleri (THK) 152. Akıncı Filo'ya bağlı F-16 savaş uçakları de gökyüzünün semalarında gösterilerini sergiledi ve vatandaşlar ilgi ile izledi.

Gaziler ziyaret edildi

Tören sonrasında ise Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya ve protokol üyeleri; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ni, dernek binasında ziyaret ettiler. Ziyarette Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği dernek yönetimi, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen yeni dernek binaları için Başkan Seçer'e teşekkürlerini ilettiler. Başkan Seçer de hayırlı olsun dileklerini iletti.