Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, üniversiteli gençlerin kariyer yolculuğuna katkı sunmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Tarsus Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

MERSİN (İGFA) - Tarsus Üniversitesi Kariyer ve Mezun Ofisi'nin ev sahipliğinde, Şehit İstihkâm Üsteğmen Ozan Olgu Köreke Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 'Üniversiteliler için Kampüs Mersin & Garaj Mersin' seminer programına, üniversite öğrencilerinin yanı sıra akademisyenler de katılım sağladı.

Programda, Kariyer Merkezi'nin iş dünyasının tüm bileşenlerine yönelik geliştirdiği hizmet modeli detaylı şekilde tanıtıldı. Kariyer Merkezi'nin bugüne kadar yürüttüğü programların istatistikleri, öğrencilere sunulan destek mekanizmaları, Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in sağladığı olanaklar ile yeni nesil kariyer portalının yenilikçi yapısı katılımcılarla paylaşıldı.

Sunum boyunca öğrencilerin hem eğitim hayatlarında, hem de mezuniyet sonrasında ihtiyaç duyabilecekleri kariyer araçlarına erişimlerini kolaylaştıracak çözüm yolları aktarıldı.

KAMPÜS MERSİN & GARAJ MERSİN VE KARİYER PORTALI

Üniversite-sanayi-kent iş birliğini güçlendiren; istihdamı, girişimciliği, yenilikçi fikirleri ve kurumsal gelişimi destekleyen projeler olarak öne çıkan Kampüs Mersin & Garaj Mersin projelerinin, iş dünyası temsilcilerinden sivil toplum kuruluşlarına, akademi dünyasından öğrenci kulüplerine ve girişimcilere kadar geniş bir yelpazeye hitap eden bir paylaşım merkezi olacağı aktarıldı.