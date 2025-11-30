13. Antakya Uluslararası Film Festivali'nde köşe yazarımız necmi cemal (Necmi Özdemir), Hatay'ın tanıtımına ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı katkılar nedeniyle özel ödüle layık görüldü.

HATAY (İGFA) - 13. Antakya Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen ödül töreninde köşe yazarımız necmi cemal (Necmi Özdemir), Hatay'ın kültürel mirasının, üretim potansiyelinin ve şehir belleğinin geniş kitlelere ulaşmasına sağladığı değerli katkılar nedeniyle özel bir onur ödülüne sahip oldu. Festival yetkilileri, Necmi Cemal'in yıllardır sürdürdüğü çalışmaları 'şehir hikâyesine kıymetli bir dokunuş' olarak nitelendirdi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen törende necmi cemal, Adıyaman'da yürütülen 50 bin toplu konut projesine yönelik saha incelemeleri nedeniyle hazır bulunamadı.

Ödülü, yazarımız adına Ahmet Solakoğlu teslim aldı.

Köşe yazarımızı bu anlamlı ödül dolayısıyla tebrik ediyor, şehrin kültürü, hafızası ve emeğinin izini süren çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz.

