Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 'Köyümüz Atölye Projesi' ile Hamzabeyli Mahallesi'nde kadınların üretimine destek sağlıyor, yöresel ürünlere katma değer kazandırıyor. Hamzabeyli Köyümüz Atölye Projesi, bölgedeki tarımsal ürünlerin değerlendirilmesini ve kadınların üretimde daha aktif rol almasını sağlıyor.

MERSİN (İGFA) - Eski köy okulundan üretim yuvasına dönüştürülen Hamzabeyli Köyümüz Atölyede; atölye, mutfak ve unlu mamuller alanı, bölge halkının kullanımına sunuluyor.

Hamzabeyli ve çevre mahallelerde tarımsal üretim yapan kadınlar kendi ürünlerini atölyeye getirerek, belediyeye ait makine ve ekipmanları teknik personel gözetiminde kullanıyor.

Atölye, üreticilere salı ve perşembe günleri ortak kullanım imkânı sağlıyor. Hamur yoğurma, yufka ekmek, erişte, reçel, marmelat, nar ekşisi, tarhana, nar taneleme ve sıkma, turşu ile konserve gibi üretimler atölyede gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında Hamzabeyli Mahallesi'nde, özellikle Mersin Kan Portakalı ve nar işlenerek, katma değerli ürünlere dönüştürülüyor. Kadınlara atölyede her ayın son cuma günü teknik eğitimler verilirken, randevu alan tüm yurttaşlara da 10 kişilik kontenjan sınırıyla ayın ilk ve son haftası çarşamba günleri atölyeler düzenleniyor.

KADINLAR ÖĞRENİYOR, ÜRETİYOR VE EMEĞİNİ DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Eğitim, ekipman ve üretim desteğinden yararlanan yurttaşlar atölyeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, proje yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına da katkı sunuyor.

Büyükşehir'in kırsal kalkınmayı desteklemek ve üretici kadınların emeğini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiği Hamzabeyli Köyümüz Atölye Projesi, kısa sürede bölge halkının beğenisini topladı. Atölye; Hamzabeyli'nin yanı sıra Işıktepe, Çukurkeşlik, Çavak, Çamlıdere ve Karahacılı'daki üretici kadınların da kullanımına sunuluyor.

BU ATÖLYE BÖLGEDE YAŞAYAN KADINLARIN '2. ADRESİ'

Atölyede yapılan yöresel ürünlerin farklı ürünlere dönüştürülmesine yönelik uygulamalı çalışmalar sayesinde, üreticiler yeni fikirler de kazanıyor. Bu sayede kadınlar öğreniyor, üretiyor ve emeğini değere dönüştürüyor.

Yalnızca bir üretim alanı olarak değil, aynı zamanda bir eğitim merkezi olarak kullanılabilen Hamzabeyli Köyümüz Atölyede, kadın üreticilere kendi yetiştirdikleri ürünleri hijyenik ve kontrollü koşullarda işleyebilme imkânı sağlanıyor.