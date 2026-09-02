İstanbul Maltepe Belediyesi'nin yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocukları ve gençleri ekrandan uzaklaştırıp harekete yönlendirmek amacıyla başlattığı 'Spor ve Oyun Şöleni', mahalle mahalle gezerek neşe dağıtmaya devam ediyor. Etkinlik maratonunun yeni adresi ise Zümrütevler Mahallesi oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve ilçe genelindeki mahalleleri kapsayan etkinlikler serisinde coşku her geçen gün artıyor.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala çocukların yaz tatilini hem verimli hem de sağlıklı aktivitelerle tamamlamasını hedefleyen belediye ekipleri, kurulumunu tamamladıkları özel alanlarla Zümrütevler Mahallesi'ni adeta dev bir oyun ve spor sahasına çevirdi.

MAHALLE MEYDANINDA RENGÂRENK İSTASYONLAR VE EĞLENCELİ PARKURLAR

Zümrütevler Mahallesi sakinlerinin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği ve Muhtarlık Sokağı'ndaki parkta yapılan organizasyonda, her yaş grubuna hitap eden özel etkinlik alanları yer aldı.

Çocuklar ve gençler; şişme oyun parkurlarından geleneksel sokak oyunlarına, basketbol ve voleybol gibi takım sporlarından koordinasyon gerektiren atletizm istasyonlarına kadar pek çok farklı noktada enerjilerini doyasıya boşalttı.

Eğitmenler ve uzman spor personeli eşliğinde gerçekleştirilen aktivitelerde hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak egzersizler yapan minikler, hem de akranlarıyla bir arada yarışarak takım ruhunu ve paylaşmayı deneyimledi. Aileler de saha kenarından çocuklarının heyecanına ortak olarak bu renkli şölene destek verdi.

'AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI VE SOSYAL BİR GELECEK İNŞA ETMESİ'

Etkinliğin amacına ilişkin değerlendirmelerde bulunan yetkililer, çocukların yaz döneminde ekran başında geçirdikleri süreyi azaltmayı, onları fiziksel aktivitelere yönlendirerek spor alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Maltepe genelinde sporu ve sağlıklı yaşamı mahallelere taşıyan projenin, ilçedeki komşuluk ilişkilerini güçlendirdiği ve mahalle kültürünü yeniden canlandırdığı ifade edildi.

Spor yapmanın yanı sıra arkadaşlık bağlarını güçlendiren Zümrütevlerli çocuklar, gün boyu süren turnuvalar ve oyunlarla keyifli saatler geçirdi.