Bursa Osmangazi Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Romangal Tarihi İpek Fabrikası'nda, Dünya Müzikleri Orkestrası ve solist Ceren Toksöz'ün sahne aldığı anlamlı bir konsere imza attı. Tarihi mekanda gerçekleştirilen ilk konserde, dünyanın farklı coğrafyalarından ezgiler müziğin evrensel diliyle Bursalılarla buluşurken, barış ve kardeşlik mesajları verildi.

BURSA (İGFA) - Kültür ve sanat etkinlikleriyle kentin tarihi ve kültürel değerlerini yeniden hayatın merkezine taşımayı sürdüren Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın sanayi ve kültür tarihinde önemli bir yere sahip olan Romangal Tarihi İpek Fabrikası'nda özel bir akşama imza attı.

1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle gerçekleşen etkinlikte Osmangazi Belediyesi Dünya Müzikleri Orkestrası eşliğinde solist Ceren Toksöz, farklı coğrafyalara ait eserler ile Bursalı müzikseverlerin huzuruna çıktı.

Kentin kimliğini yansıtan değerlerden biri olan Romangal Tarihi İpek Fabrikası'ndaki bu özel etkinliğe Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda müziksever katıldı.

'BARIŞIN ÖNEMİNİ İLELEBET YİTİRMEMEMİZ GEREKİYOR'

Konser öncesinde vatandaşlara seslenen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Dünya Barış Günü'nün taşıdığı öneme dikkat çekerek, dünyanın farklı bölgelerinde savaşların, kıyımların ve insanlık dramlarının yaşandığı bir dönemde barışın değerinin daha iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünü hatırlatan Başkan Aydın, barışın öneminin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

'Dünya Barış Günü'nde, coğrafyamızın hem güneyinde hem kuzeyinde, neredeyse etrafımızda devam eden savaşlar, kıyımlar, insanlık dramlarının olduğu bu dönemde barışın, dünya barışının ve Büyük Önder Atatürk'ün dediği 'Yurtta barış, cihanda barış' felsefesinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi yaşıyoruz şu anda. Bunun önemini de ilelebet yitirmememiz gerekiyor. Burada orkestramız ve sanatçımız, birçok coğrafyadan İspanya'dan, İtalya'dan, İran'dan, Filistin'den ve tabii ki Türkiye'den şarkılar söyleyecek. Barışı farklı coğrafyalardan, farklı dillerden ama müziğin evrensel etkisiyle aynı duygularla burada güzel bir akşam yaşayacağız.'

ROMANGAL, KÜLTÜR VE SANATIN YENİ BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Konuşmasında Romangal Tarihi İpek Fabrikası'nın geleceğine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Erkan Aydın, Osmangazi Belediyesi olarak alanı Bursa'nın kültür, sanat ve sosyal yaşamının önemli merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Avrupa Birliği desteğiyle, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından yürütülen Ortaklaşa Hibe Programı kapsamında; Osmangazi Belediyesi ile Ankara Aks Derneği ortaklığında hayata geçirilecek 'Romangal Katılımcı Yönetişim Projesi: Endüstriyel Mirastan Ortak Geleceğe' başlıklı projeye de değinen Başkan Aydın, projenin yaklaşık 112 bin euro bütçe almaya hak kazandığını belirtti.

On iki ay sürecek proje kapsamında Romangal Tarihi İpek Fabrikası'nda, Bursa'nın ipekçilik kültürünün ve endüstriyel mirasının korunmasına yönelik sözlü tarih ve toplumsal hafıza çalışmaları yürütülecek; zanaat atölyeleri, kültür-sanat etkinlikleri, sergiler, söyleşiler ve çeşitli kamusal buluşmalar düzenlenecek.

Çalışmaların koordineli ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla alanda bir proje ofisi de kurulacak. Proje, tüm bu faaliyetlerin yanı sıra Romangal'ın gelecekteki kullanımına yön verecek katılımcı ve sürdürülebilir bir yönetişim modelinin oluşturulmasını hedefliyor.

MÜZİKSEVERLERİN GÖNÜLLERİNE DOKUNDULAR

Başkan Aydın'ın konuşmasının ardından sahne alan Ceren Toksöz, Osmangazi Belediyesi Dünya Müzikleri Orkestrası eşliğinde dünyanın farklı kültürlerine ait eserleri seslendirdi. Konser boyunca farklı dillerde ve farklı kültürlerden ezgiler, tarihi fabrikanın duvarları arasında yankılandı.

Dünyanın müzikal zenginliklerini bir araya getiren repertuvar, izleyicilere farklı coğrafyaları müzik aracılığıyla tanıma ve hissetme imkanı sundu. Yoğun ilgi gören konserde müzikseverler, sevilen şarkılara hep birlikte eşlik etti.

Hareketli eserlerle eğlenceli anların yaşandığı gecede, duygu yüklü parçalarla da katılımcıların gönüllerine dokunuldu. Farklı kültürlerin müziklerinin aynı sahnede buluştuğu konser, Dünya Barış Günü'nün ruhuna uygun şekilde kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdi.

'BARIŞIN SESİYLE İNSANLARLA BULUŞTUK'

Konserin solisti Ceren Toksöz ise Dünya Barış Günü'nün herkes için barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak, düzenlenen etkinlik dolayısıyla Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. Toksöz, '1 Eylül Dünya Barış Günü herkesin kutlu olsun. Tüm Bursa'nın, tüm ülkenin, tüm dünyanın umarım bundan sonra hep barış, huzur dolu zamanlar bizimle beraber olur. Bize bugün, bu akşam burada dünya müzikleriyle, barışın sesiyle, beraber müzikleriyle Osmangazi Belediyesi ile beraber insanlarla buluştuk. Çok keyifli geçti. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Etkinliğin sonunda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, başarılı performansları dolayısıyla Ceren Toksöz ve Osmangazi Belediyesi Dünya Müzikleri Orkestrası'nı tebrik etti. Başkan Aydın, Toksöz ile orkestra üyelerine çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.