İzmir Bornova Belediyesi, Avrupa Birliği projelerinden Birleşmiş Milletler programlarına, Hiroşima merkezli Barış İçin Belediye Başkanları ağından Avrupa Kültürel Miras Ödülleri'ne uzanan dört önemli girişimi Meclis'ten geçirdi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'Bornova'yı dünya ile konuşan bir kent haline getiriyoruz' dedi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, uluslararası alanda iş birliklerini ve proje kapasitesini güçlendiren dört önemli adımı daha attı. Belediye Meclisi'nin Eylül ayı olağan toplantısında kabul edilen kararlarla Bornova; Avrupa Birliği'nin yenilikçi çevre projelerinden küresel barış ve dayanıklılık ağlarına, Avrupa'nın kültürel miras platformlarından engelli bireylerin çalışma hakkına yönelik Birleşmiş Milletler destekli çalışmalara kadar geniş bir alanda uluslararası iş birliklerinin parçası oldu.

Bu kararlar, Bornova Belediyesi'nin yerel yönetim anlayışını yalnızca ilçenin sınırları içinde hizmet üretmekle sınırlamadığını; dünyadaki iyi uygulamaları Bornova'ya taşımayı, Bornova'nın değerlerini de uluslararası platformlarda görünür kılmayı hedefleyen yeni nesil bir belediyecilik anlayışını ortaya koyuyor.

TEKSTİL ATIĞINDA AVRUPA MODELİ

İlk adım, Avrupa Birliği'nin Ufuk Avrupa Hibe Programı kapsamında geliştirilen REWEAVE Projesi oldu. İspanyol Enerji Kaynakları ve Tüketimi Araştırma Merkezi (CIRCE) koordinasyonundaki projede Bornova Belediyesi, Belkahve A.Ş. ve Sun Tekstil A.Ş. Türkiye'den ortak olarak yer alıyor.

Tekstil atıklarının toplanması, ayrıştırılması ve onarımını kapsayan yenilikçi bir model oluşturmayı amaçlayan proje ile Bornova'nın da içinde bulunduğu dört pilot bölgede döngüsel, dirençli ve sosyal açıdan kapsayıcı bir tekstil sistemi geliştirilmesi hedefleniyor.

BORNOVA DÜNYA BARIŞ KENTLERİ ARASINDA YERİNİ ALIYOR

İkinci önemli adım Hiroşima Belediye Başkanı Matsui Kazumi tarafından davet edilen Barış İçin Belediye Başkanları (Mayors for Peace) ağına üyelik süreci. 1982 yılından bu yana faaliyet gösteren ağ; nükleer silahsızlanma, güvenli ve dirençli kentlerin oluşturulması, yoksullukla mücadele ve barış kültürünün yaygınlaştırılması alanlarında çalışmalar yürütüyor. Bornova Belediyesi, üyelik başvurusunun yapılması yönünde karar aldı. Bu üyelikle Bornova'nın yalnızca çevre ve kent yönetimi alanlarında değil, barış, dayanıklılık ve ortak insanlık değerleri ekseninde de uluslararası kentler ağına dahil olması hedefleniyor.

BORNOVA MİRAS AVRUPA SAHNESİNE ÇIKIYOR

Üçüncü karar Bornova'nın tarihi ve kültürel değerlerini Avrupa ölçeğinde görünür kılacak. Bornova Belediyesi, 'Bornova Miras' projesiyle Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Europa Nostra tarafından yürütülen Avrupa Kültürel Miras Ödülleri / Europa Nostra Awards 2027 programına başvurma kararı aldı. İlçenin köklü geçmişini, arkeolojik zenginliklerini, tarihi Levanten köşklerini ve kent belleğini yenilikçi ve kapsayıcı bir dijital platformla geleceğe taşımayı amaçlayan Bornova Miras projesinin uluslararası bir platformda değerlendirilmesi için gerekli süreç başlatıldı.

ENGELLİ BİREYLERİN ÇALIŞMA HAKKI İÇİN ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Dördüncü adım sosyal belediyecilik anlayışının uluslararası boyutunu güçlendiriyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Sorumlu İş Dünyası, Dayanıklı Sivil Toplum Hibe Programı kapsamında geliştirilen ACCESSWATCH projesinde Bornova Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜKAM) ortak; Bornova Kent Konseyi ise iştirakçi olarak yer alıyor. Proje ile engelli bireylerin çalışma hakkına yönelik insan hakları risklerinin belirlenmesi, bu risklerin kurumsal eylemlere dönüştürülmesi ve hak sahiplerinin katılımıyla sürdürülebilir bir sivil izleme mekanizması kurulması hedefleniyor.

BAŞKAN EŞKİ: 'BORNOVA'YI DÜNYAYLA KONUŞAN BİR KENT HALİNE GETİRİYORUZ'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, dört kararın Bornova'nın uluslararası vizyonunun önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, belediyeciliği yalnızca günlük hizmetlerle sınırlamayan bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı.

Başkan Eşki, 'Bornova'nın sorunlarını çözerken dünyanın deneyimlerinden yararlanmak, Bornova'nın sahip olduğu değerleri de dünyayla paylaşmak istiyoruz. Bunun için uluslararası iş birliklerini, Avrupa Birliği projelerini, Birleşmiş Milletler programlarını ve dünya kentleri ağlarını çok önemsiyoruz. Bugün Meclisimizden geçen dört karar, aslında tek bir vizyonun dört farklı yansımasıdır. Çevre ve döngüsel ekonomi alanında Avrupa ile ortak proje geliştiriyoruz. Hiroşima'dan dünyaya yayılan barış ve dayanışma ağına katılıyoruz. Bornova'nın binlerce yıllık tarihini ve kültürel mirasını Avrupa'ya taşıyoruz. Engelli bireylerin çalışma hakkını güçlendirmek için uluslararası bir projede sorumluluk üstleniyoruz. Biz Bornova'yı dünyadan kopuk bir ilçe olarak değil, dünyayla iletişim kuran, bilgi ve deneyim paylaşan, uluslararası standartlarda proje üreten bir kent olarak görüyoruz. Hedefimiz, uluslararası fonlardan ve iş birliklerinden daha fazla yararlanırken Bornova'nın özgün değerlerini de uluslararası alanda daha güçlü biçimde tanıtmak. Bornova'nın geleceğini sadece bugünün ihtiyaçlarına bakarak değil, dünyanın dönüşümünü okuyarak planlıyoruz. Daha yeşil, daha dirençli, daha kapsayıcı, kültürel mirasına sahip çıkan ve barış kültürünü büyüten bir Bornova için uluslararası ortaklıklarımızı artırmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.