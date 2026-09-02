Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü, kent genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 ticari taksinin denetlendiği çalışmalarda, eksik ve kusuru bulunan 280 araca cezai işlem uygulandı. Denetimlerle hem vatandaşların güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti alması hem de ticari taksi sektöründe haksız rekabetin önüne geçilmesi hedefleniyor.

TAKSİLERİN HER DETAYI KONTROL EDİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, ticari taksilerde yalnızca evrak kontrolü yapmakla kalmıyor, araçların ve sürücülerin mevzuata uygun şekilde hizmet verip vermediğini de titizlikle inceliyor.

Denetimlerde çalışma ruhsatı, vize ve izin belgeleri ile taksimetre kontrollerinin yanı sıra araçların klima kullanımı da kontrol ediliyor. Taksi durakları dışında bekleme ve yolcu alma, seyir halinde sigara içme, telefonla konuşma, kırmızı ışık ihlali ve özellikle vatandaşların sıklıkla karşılaşabildiği kısa mesafeli yolculukları kabul etmeme gibi konular da ekiplerin denetim başlıkları arasında yer alıyor.

DENETİMLER HEM TAKSİCİYİ HEM YOLCUYU KORUYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği denetimler, yalnızca yolcuların haklarının korunmasına değil, kurallara uygun şekilde çalışan taksicilerin de emeğinin korunmasına katkı sağlıyor.

Özellikle korsan taşımacılığın önüne geçilmesi, belgeleri ve çalışma koşulları mevzuata uygun olan ticari taksiciler açısından büyük önem taşıyor. Düzenli denetimler sayesinde kurallara uyan esnaf ile kurallara aykırı faaliyet gösterenler arasındaki ayrımın netleştirilmesi ve sektörde haksız rekabetin önlenmesi amaçlanıyor.

Hem taksiciler hem de vatandaşlar denetimlerden memnuniyet duyuyor.

Ticari taksi hizmeti sırasında kısa mesafeli yolculuğu kabul etmeme gibi bir durumla karşılaşan vatandaşlar, yaşadıkları olumsuzluğu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Teksin Mersin uygulaması üzerinden veya Alo 185 Çağrı Merkezi aracılığıyla belediyeye bildirebiliyor.

Vatandaşlardan gelen şikâyetler ilgili birimler tarafından incelenirken, yapılan değerlendirmeler sonucunda mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi halinde gerekli idari ve cezai işlemler uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, rutin ticari taksi denetimlerini kent genelinde sürdürüyor. Çalışmalarla vatandaşların güvenli ve nitelikli ulaşım hizmetine erişiminin sağlanması, taksici esnafının haklarının korunması ve kentte ulaşım hizmetlerinin belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülmesi hedefleniyor.