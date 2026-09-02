Ankara Keçiören Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde her hafta düzenlenen 'Kadına Dair Her Şey' programı kapsamında, '5 Sevgi Dili: İlişkilerde İletişim Rehberi' konulu seminer gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) Aybastılar Derneği'nde düzenlenen seminerde, kadınların hem kendi duygusal ihtiyaçlarını hem de çevrelerindeki kişilerin sevgiyi ifade etme biçimlerini keşfetmelerine rehberlik edilmesi amaçlandı.

GÜÇLÜ VE SAĞLIKLI İLETİŞİMİN YOLLARI ANLATILDI

'5 Sevgi Dili' modeli çerçevesinde gerçekleştirilen seminerde; ikili ilişkilerde, aile hayatında ve sosyal çevrede yaşanan anlaşılmama hissinin aşılması, iletişim kalitesinin artırılması ve sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Katılımcıların kendi birincil sevgi dillerini fark etmeleri, duygusal ihtiyaçlarını daha doğru ifade etmeleri ve karşılarındaki kişilerin sevgi dillerini anlayarak daha güçlü, sağlıklı ve empatiye dayalı ilişkiler kurmaları hedeflendi. Programda ayrıca aile bireyleriyle güçlü ve sağlıklı iletişim kurmanın yollarına ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.

SEMİNER İNTERAKTİF GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminer, interaktif bir ortamda gerçekleştirildi. Katılımcıların soru ve görüşleriyle zenginleşen programda, günlük yaşamda iletişimi güçlendirecek çeşitli yöntemler üzerinde duruldu. Aile kurumunu güçlendirmek ve toplumda sağlıklı iletişim kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen seminer, katılımcılardan büyük ilgi gördü.