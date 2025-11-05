Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu 'Bisiklet Atölyesi', kadınlara ücretsiz bisiklet eğitimi ve bakım-onarım desteği sunarak hem sosyal hem ekonomik özgürlük alanı yaratıyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Bisiklet Atölyesi' ile kadınların sosyal yaşamda ve ulaşımda daha aktif hale gelmeleri için bisiklet sürmeyi öğrenmeleri, güvenli sürüş bilincine sahip olmaları ve kent yaşamına bisikletle katılmalarını hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, kadın özgürlüğünde bisikletin en önemli araçlardan biri olduğunu vurgulayarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'Bisiklet Atölyesi'nde kadınlara ücretsiz sürüş dersleri verildiğini söyledi.

Dokucu, 'Bisiklet sürmeyi bilmeyen kadınlara ücretsiz olarak bisiklet sürmeyi öğretiyoruz. Kadınlar için hem fiziksel hem ekonomik özgürlük sunan bisiklet, kent sağlığı açısından da oldukça faydalı' dedi.

DOKUCU: 'BİSİKLET KONUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ'

Mersin'de bisikletli kadın topluluklarının her geçen gün büyüdüğünü belirten Dokucu, 'Bisiklet konusunda çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Tüm sürüşlerimizden önce ise mutlaka güvenli sürüş bilgilendirmesi yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

Bisiklet Atölyesi'nde; bisiklet, kask, güvenlik ekipmanları ve gönüllü beden eğitimi öğretmenleri ile kadınlara bisiklet sürmeyi öğreterek, temel bakım-onarım desteği verdiklerini paylaşan Dokucu, 'Kadınlar para ödemeden dışarı çıkabiliyor, sosyalleşiyor, doğayla buluşuyor. Bu da özgürleşmelerinde çok önemli bir adım. Şiddet gören ya da ruhsal olarak zorlanan kadınlar burada paylaşımda bulunuyor, kendilerini ifade edebiliyor. Bu dayanışma ise onları güçlendiriyor' diye konuştu.

Ayrıca 'Bisiklet Tamir Atölyesi'nde kadınlara bisiklet ekipmanları hakkında bilgilendirme yapılarak; bisiklet parçalarının tanıtımı, temel bakım uygulamaları, lastik ve zincir değişimi ve fren sistemlerinin ayarlanması konularında eğitim verildi.