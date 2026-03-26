Artvin Valisi Turan Ergün, yılın sağlık çalışanlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valisi Turan Ergün, ilde yılın sağlık çalışanı seçilen Artvin Devlet Hastanesi'nde görev yapan Uzm. Dr. Sabiye Şahin Keskin ve Yusufeli Kılıçkaya Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli Acil Tıp Teknisyeni Nuri Yılmaz'ı makamında kabul ederek, başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Vali Ergün, burada yaptığı konuşmada, hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, uzman doktor Keskin ile acil tıp teknisyeni Yılmaz'a, bugüne kadar sağlık alanında verdiği özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarılarının daim olmasını diledi. Ziyarette, İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan da hazır bulundu.