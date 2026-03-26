İnegöl'de elektrikli scooter ile seyir halindeyken çantasını düşüren bir vatandaşın 200 bin TL'si, belediye personelinin dikkati sayesinde bulunarak sahibine ulaştırıldı.

BURSA (İGFA) - İnegöl'de örnek bir olay yaşandı. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde adliye kavşağı bölgesinde elektrikli scooter ile seyir halinde olan Hanefi Serkek isimli vatandaş, içerisinde 200 bin TL bulunan çantasını yolda düşürdü.

O sırada aynı güzergâhta ilerleyen İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı araçta görevli personel Serhat Özkan, yolda bulunan çantayı fark ederek muhafaza altına aldı. Duyarlı personel, çantanın sahibinin bulunarak teslim edilmesi amacıyla İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurdu.

DUYARLI DAVRANIŞ TAKDİR TOPLADI

Olayın ardından harekete geçen zabıta ekipleri parayı düşüren Hanefi Serkek'e ulaştı ve belediye binasına davet edildi. Belediyeye gelen Serkek'e içerisinde 200 bin TL bulunan çantası eksiksiz şekilde teslim edildi. Parasına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaş, örnek bir davranış sergileyen belediye personeli Serhat Özkan'a teşekkür etti. Bu tür duyarlı davranışların toplumsal güven ve dayanışma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.