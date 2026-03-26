Uluslararası Basın Konfederasyonu (UBK) tarafından organize edilen 'Basının Medya Meslek Yasası ve Medya Meslek Birliği Yolculuğu' konulu Marmara Bölge Çalıştayı, 27 Mart 2026 Cuma günü Çanakkale'de kapılarını açıyor. Sektörün en önemli hukuki ve idari eksikliklerinden biri olan meslek yasasını şekillendirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, üst düzey bürokratları, akademisyenleri ve medya çatı örgütü temsilcilerini üç gün boyunca bir araya getirecek.

ÇANAKKALE (İGFA) - Medya Meslek Yasası İçin Marmara Bölge Çalıştayı Çanakkale'de yapılacak. Çalıştayda, kimlerin gazeteci olduğunu belirleyecek bağımsız otorite ihtiyacı ve Medya Meslek Birliği'nin kurulması gibi kritik konular masaya yatırılacak.

Akademik İş Birliği ve Resmi Temaslar

Çalıştay programı, 27 Mart sabahı Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'a yapılacak resmi ziyaret ile başlayacak. Ardından sırasıyla Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu makamlarında ziyaret edilecek. Ziyaretlerin en önemli gündem maddelerinden birini, ÇOMÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirilecek tarihi imza töreni oluşturuyor. ÇOMÜ, UBK ve Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) arasında 'Medya Meslek Akademisi ve ERASMUS Akademik İş Birliği Protokolü' imzalanarak sektörün eğitim altyapısına uluslararası bir boyut kazandırılacak.

Çalıştay Oturumları ve Kritik Gündem Maddeleri

Gökhan Bayram'ın sunuculuğunu üstleneceği çalıştay, saat 15.00'te Çanakkale Belediyesi Organizasyon Salonu'nda UBK Başkanı Şakir Gürel'in açılış konuşmasıyla resmen başlayacak. Protokol konuşmalarının ardından Çanakkale Barosu Başkanı Av. Ardahan Dikme katılımcılara hitap edecek. Ardından, Çanakkale Milletvekilleri ile 25. 26. ve 27. Dönem Kars Milletvekili Gazeteci Ayhan Bilgen siyasi perspektiften değerlendirmelerde bulunacaklar. Bu bölümün ardından Demokrasi ve Toplum Haber Sitesi'nin (DVT HABER) www.dvthaber.com.tr açılışı gerçekleştirilecek.

Günün en hararetli tartışmalarına sahne olması beklenen ana oturum ise saat 17.00'de başlayacak. Hacı Bayram Veli (HBV) Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Medya Meslek Yasası Birliği (MMYB) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Elif Emre Kaya'nın moderatörlüğünde toplanacak olan Çalıştayda;

ÇOMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Önal,

Medya Çatı Örgütü Başkanları;

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Başkanı Mesut Demir,

ORKAR Başkanı Mehmet Yazıcı,

İstanbul Gazeteciler Federasyonu (İGAFED) Başkanı Adil Koçalan,

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) Başkanı Menderes Demir,

Dijital Medya Federasyonu (DİMEF) Başkanı Bahtiyar Kahveci,

İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) Kurucu Başkanı Nizamettin Bilici,

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkanı Yılmaz Karaca,

Türk Dünyası Vakfı Başkanı Erdoğan Erdoğdu ile gazeteciler ve diğer katılımcılar, yapacakları konuşmalarının yanısıra 'Tam Bağımsız veya Yarı Bağımsız Bir Otorite ve Medya Meslek Birliği Gerekliliği' ile 'Kimlerin Gazeteci Olduğunu Belirleyecek Bağımsız Otorite' konularını tartışacak. Medya meslek birliğinin kurulup kurulmaması gerektiği, kurulacaksa yetkilerinin neler olacağı ve bu otoritenin basın özgürlüğünü nasıl etkileyeceği soruları detaylıca ele alınacak. Birinci gün, Büyük Truva Oteli'nde düzenlenecek Gala Yemeği ve Medya Meslek Onur Ödülü ile Teşekkür Plaketlerinin takdimiyle sona erecek.

Sonuç Bildirisi ve Tarihi Atmosferde Kapanış

Çalıştayın 28 Mart 2026 Cumartesi günkü programı, İletişim Uzmanı ve Eğitmen Ebru Gonca Türk'ün 'Mesleki Deformasyon ve Önlemenin Yolları' başlıklı sunumuyla başlayacak. Öğle saatlerinde Prof. Dr. Ayşe Elif Emre Kaya'nın moderatörlüğünde yapılacak genel değerlendirme toplantısının ardından, sektörün merakla beklediği 'Çalıştay Sonuç Bildirisi' hazırlanarak kamuoyuna duyurulacak.

Resmi ve akademik gündemin tamamlanmasının ardından katılımcılar, Çanakkale'nin tarihi ve endüstriyel zenginliklerini inceleyecek. Cumartesi günü Troya Ören Yeri, Ezine Gıda OSB, Biyotrend Tesisleri ve Çanakkale Deniz Müzesi ziyaret edilecek. 29 Mart 2026 Pazar günü ise Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi, Anadolu Hamidiye Tabyaları ve Gelibolu Yarımadası Şehitlikleri gezilerek program sonlandırılacak.