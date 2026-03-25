Muhittin Uçar’dan çok sert çıkış: “Kat maliklerinin iradesi yok sayılıyor, yetkisiz firma derhal elini çeksin”

Gaziosmanpaşa’nın Mevlana Mahallesi’nde bulunan Elmas Sitesi’nde yürütülen kentsel dönüşüm süreci, site sakinleri arasında büyük tartışma yarattı.

Kanaat önderi, iş insanı ve aşiret reisi Muhittin Uçar, yaptığı basın açıklamasında sürecin hukuka, şeffaflığa ve ortak menfaate aykırı şekilde yürütüldüğünü savunarak dikkat çeken iddialarda bulundu. Uçar, Elmas Sitesi’nde yürütülen dönüşüm sürecinde kat maliklerinin yeterince bilgilendirilmediğini, bazı müteahhit firmaların tekliflerinin ise bilinçli şekilde gizlendiğini öne sürdü.

“Daha Güçlü Firmaların Teklifleri Saklandı”

Muhittin Uçar, açıklamasında özellikle müteahhit seçimi sürecine dikkat çekerek, yeterlilik belgelerine sahip kurumsal firmaların tekliflerinin kat maliklerine açıklanmadığını iddia etti. Uçar’a göre, Elmas Sitesi için teklif veren bazı firmalar; finansal açıdan daha güçlü, kurumsal yapıya sahip, teknik yeterliliği bulunan

yükleniciler olmasına rağmen, bu teklifler değerlendirme dışı bırakıldı.

Uçar, daha sonra kendilerine başvuran bazı müteahhit firmaların da aynı yönde beyanda bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Biz daha iyi teklif verdik ama tekliflerimiz site sakinlerine ulaştırılmadı” denildi.

Bu iddialar, Elmas Sitesi’ndeki dönüşüm sürecinin şeffaflıktan uzak ve güven zedeleyici bir zeminde ilerlediği yönündeki tartışmaları daha da büyüttü.

“Bilgi Paylaşımı Engellendi, Evraklar Gizlendi”

Uçar, sadece tekliflerin değil, süreçle ilgili önemli evrak ve bilgilerin de kat maliklerinden gizlendiğini ileri sürdü.

Açıklamaya göre, site sakinlerinin karar alma sürecine tam ve sağlıklı şekilde katılması gerekirken, bunun yerine bilgi akışının sınırlandığı ve şeffaf yönetim anlayışının devre dışı bırakıldığı öne sürüldü.

Muhittin Uçar, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Hukuksuzluğun ve şeffaflıktan uzak bir yönetimin hâkim olduğu hiçbir uygulama başarılı olamaz.”

Uçar Taleplerini Tek Tek Sıraladı

Muhittin Uçar, Elmas Sitesi’nde sağlıklı ve adil bir dönüşüm süreci için taleplerini de kamuoyuyla paylaştı. Uçar’ın öne çıkan talepleri şöyle:

Tüm müteahhit tekliflerinin eksiksiz ve şeffaf şekilde kat maliklerine açıklanması

Hiçbir teklifin gizlenmemesi veya keyfi biçimde elenmemesi

Kararların yeterlilik belgesi, finansal güç ve teknik donanım esas alınarak verilmesi

TOKİ, Emlak Konut, GOPAŞ veya bakanlıkça yeterliliği onaylanmış güçlü firmalarla çalışılması

Uçar, kentsel dönüşüm gibi hayati önemdeki bir sürecin kişisel çıkar hesaplarına göre değil, kat maliklerinin ortak menfaati doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak;“Kişisel menfaatler değil, kat maliklerinin ortak menfaati esas alınmalıdır” dedi.

“Yetkisiz Firma Elini Çeksin”

Basın açıklamasının en dikkat çeken bölümlerinden biri ise, Elmas Sitesi’nde sözleşme imzalanan yüklenici firmaya yönelik iddialar oldu.

Muhittin Uçar, arazide yetkisi bulunmadığını öne sürdüğü firmanın hâlâ çalışma yapmaya devam ettiğini, bunun da hem hukuki hem de vicdani açıdan kabul edilemez olduğunu savundu.

Uçar ayrıca, bazı dairelerde elektrik ve doğalgazın hukuka aykırı şekilde kesildiğini de iddia etti. Bu durumun, dönüşüm sürecini hızlandırmak adına site sakinleri üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanıldığı yönünde ciddi kaygılar doğurduğunu ifade etti.

Uçar, çok net bir çağrıda bulunarak şunları söyledi: “Yetkisiz firma Elmas Sitesi’nden ve Adalet Sitesi’nden elini çeksin.”

Başkan Karadeniz ve Süleyman Soylu’ya Teşekkür

Muhittin Uçar, açıklamasının sonunda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Eray Karadeniz ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da teşekkür etti.

Uçar, her iki ismin de süreçte hukukun ve haklının yanında durduğunu belirterek, desteklerinden dolayı minnettarlığını ifade etti.