İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 10. celsede savunma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, hakkında yöneltilen suçlamaları reddederek, 'Somut delil yok, çelişkili beyanlar var' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın 10. duruşmasında hakim karşısına çıkan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, iddianamede sorumlu tutulduğu 7 ayrı eyleme ilişkin kapsamlı savunma yaptı. Yaklaşık 5 saat süren savunmasında Çalık, tüm suçlamaları tek tek yanıtlayarak reddetti.

Mehmet Murat Çalık, özellikle tanık ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekerek, 'Asıl mesele çelişki değil, iddiayı ortaya koyan kişinin güvenilirliğidir' ifadelerini kullandı. Tanık Uğur Güngör'ün farklı zamanlarda değişen beyanlar verdiğini savunan Çalık, bu durumun dikkate alınması gerektiğini söyledi. Ruhsat ve iskân süreçlerine ilişkin suçlamalara da değinen Çalık, bu işlemlerin teknik birimler tarafından yürütüldüğünü belirterek, görev tanımıyla ilişkilendirilemeyeceğini ifade etti. 'İsnat edilen fiiller görevimle örtüşmüyor' dedi.

Westside ve diğer projelere ilişkin iddialarda ise farklı kişilerin çelişkili beyanlar verdiğini öne süren Çalık, somut delil bulunmadığını savundu.

Tapu kayıtları ile iddialar arasında uyumsuzluk olduğunu dile getiren Çalık, bazı iddiaların 'hayali' olduğunu ifade etti. Kalekent ve Demir Country projelerine ilişkin suçlamalarda da benzer şekilde somut belge eksikliği olduğunu belirten Çalık, bazı projelerde ruhsatların kısa sürede alındığını ve sürecin mevzuata uygun ilerlediğini söyledi. Bağış ve sosyal donatı projelerine ilişkin iddiaları da reddeden Çalık, kamu yararına yapılan yatırımların 'rüşvet' gibi gösterilmesini eleştirdi. 'Gönül rızasıyla yapılan hizmetler suç gibi sunuluyor' dedi.

Yaklaşık bir yıldır tutuklu olduğunu hatırlatan Çalık, sağlık geçmişine de değinerek adil yargılama talebinde bulundu. Savunmasını tahliye isteği ve cezaevinde yazdığı şiirle tamamladı.

Duruşma, 26 Mart Perşembe günü saat 10.00'da devam etmek üzere ertelendi.