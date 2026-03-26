Kadir Has Üniversitesi tarafından, üniversitenin kurucusu ve hayırsever iş insanı merhum Kadir Has'ın ismini yaşatmak ve tüm hayatı boyunca bilime, insanlığa ve eğitime verdiği hizmetleri taçlandırmak için 2003 yılından beri verilen Kadir Has Ödülleri, bu yıl da düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atan değerli bilim insanlarını ve toplumun gelişimine katkıda bulunan kurumlarını kamuoyuyla tanıştırmayı amaçlayan Kadir Has Ödülleri'nin töreni gerçekleştirildi.

Kadir Has Üniversitesi'nin kurucusu ve ülkemizin güzide hayırseverlerinden Kadir Has'ın vefatının 19. yıl dönümünde, üniversitenin Cibali'deki merkez kampüsünde düzenlenen anma programı kapsamında 21. Kadir Has Ödülleri sahiplerini buldu.

2026 yılının ödül verilecek çalışma alanı; 'Bilim, Teknoloji ve Yapay Zekâ' olarak seçildi ve önemli başarılara imza atarak bu alandaki araştırmalara katkı sağlayan bilim insanlarımıza 'Üstün Başarı' ve 'Gelecek Vadeden Bilim İnsanı' ödülleri takdim edildi.

ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

21. Kadir Has Ödülleri'nde 'Üstün Başarı Ödülü', Prof. Dr. Asuman Özdağlar'a verildi. Oyun teorisi ve dağıtık optimizasyon alanlarında gerçekleştirdiği öncü akademik çalışmaları; yapay zekâda çok ajanlı sistemler, stratejik karar alma süreçleri ve büyük ölçekli öğrenme algoritmalarının matematiksel temellerine sunduğu özgün ve kalıcı katkılar; uluslararası bilim dünyasında ortaya koyduğu akademik liderlik ve üstün bilimsel üretkenliği nedeniyle, Prof. Dr. Asuman ÖZDAĞLAR, 'Üstün Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

GELECEK VADEDEN BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ

21. Kadir Has Ödülleri'nde 'Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü' ise Dr. Öğr. Üyesi Fatma Güney'e verildi.

Otonom sistemler ve görüntü işleme alanlarında gerçekleştirdiği özgün akademik çalışmaları; sahne geometrisinin anlaşılması, hareket analizi ve belirsizlik modellemesi konularında yapay zekâ temelli görsel algı sistemlerinin geliştirilmesine sunduğu önemli katkılar; uluslararası bilim dünyasında ortaya koyduğu akademik üretkenlik ve bilimsel çalışmaları nedeniyle, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Güney, 'Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü'ne layık görülmüştür.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşe Başar konuşmasında, üniversitelerin yalnızca meslek kazandıran kurumlar olmadığını dile getirerek, bireylere eleştirel düşünme, problem çözme ve belirsizlikle başa çıkma becerileri kazandırmanın temel hedefleri arasında yer aldığını söyledi. Üniversitenin yapay zekâ ekseninde üç temel alana odaklandığını aktaran Başar; idari süreçlerde verimliliğin artırılması, yapay zekânın algoritma geliştirme, etik, hukuki ve felsefi boyutlarının ele alınarak yönlendirici bir yaklaşım geliştirilmesi ve bu birikimin eğitim müfredatına entegre edilmesi başlıklarına değindi.