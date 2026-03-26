KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir yaşamında üretim kültürünün yaygınlaşması ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 'Balkonlar Bostan Olsun' projesini hayata geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, bir tarım şehri olan Konya'da doğal hayatı evlerin balkonlarına taşımak amacıyla 'Balkonlar Bostan Olsun' projesini başlattıklarını söyledi.

Projenin yalnızca bir sosyal katkı olmadığını, aynı zamanda Konya'nın tarımsal vizyonunun da bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Altay, 'Balkonlarımızı küçük birer bostana dönüştürerek hem çocuklarımızın doğayla bağını güçlendirmeyi hem de aile ekonomisine küçük de olsa katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda 1 Nisan'da kayıt almaya başlayacağımız projeye ilk başvuran 42 bin hemşehrimize sebze yetiştirme seti hediye edeceğiz. Hemşehrilerimizin balkon, teras ve küçük alanlarda sebze yetiştirmeleri; özellikle çocukların bitkinin büyüme sürecini gözlemlemesi, sorumluluk alması ve doğayı tanıması bizim için çok kıymetli. Ben tüm hemşehrilerimi projeye katılmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

İLK BAŞVURAN 42 BİN KİŞİYE SEBZE YETİŞTİRME SETİ

'Balkonlar Bostan Olsun' projesi kapsamında şartları uyan ve ilk başvuran hakkı 42 bin kişiye Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sebze yetiştirme seti dağıtılacak.

Set içerisinde; 2 adet saksı, 1 saksı tabağı, 26 litre torf, 3 biber fidesi, 2 domates fidesi ve 1 fesleğen fidesi olmak üzere toplam 6 fide yer alacak. Dağıtılacak fideler, balkon ve küçük alanlarda yetiştirilmeye uygun türlerden seçilecek.

Başvuruların 1-8 Nisan tarihleri arasında yalnızca internet üzerinden alınacağı projede, dağıtım süreci ise 4-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak vatandaşların Meram, Selçuklu veya Karatay'da ikamet etmesi, 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Projeye her hane adına yalnızca bir başvuru yapılabiliyor.

Başvurular yalnızca 'balkonbostan.konya.bel.tr' adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak.

Başvuru yapan kişinin cep telefonuna gönderilecek doğrulama kodu ile telefon numarası sisteme kaydedilecek.

Süreçle ilgili tüm bilgilendirmeler ve iletişim, kayıt esnasında verilen numara üzerinden gerçekleştirilecek.

