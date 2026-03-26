Artvin'de, su ve su kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekmek amacıyla 'Dünya Su Günü' etkinliği düzenlendi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte Halitpaşa Meydanı'nda bir araya gelen öğrenci ve öğretmenler, 'su yoksa yarında yok' yazılı pankart ve dövizlerle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş esnasında öğrenciler, 'su hayattır boşa akıtma', 'musluğu kapat geleceği aç', 'suyuna sahip çık geleceğini koru', 'su hayattır' sloganları atarak suyun önemine dikkat çekti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Milli Egemenlik Anaokulu Müdürü Ertürk Seçgün, insanlık ve yaşanabilir bir dünya için suyun hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Yaşamın kaynağı olan suyun önemine vurgu yapılan etkinlikte, öğrenciler tarafından su tasarrufu bilincini geliştirmeye ve doğal kaynakları koruma farkındalığı oluşturmaya yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Vali Turan Ergün, etikliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Resim sergisi açılan programda, öğrencilere yönelik atölye etkinlikleri de yapıldı.