Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'in 3 kırsal mahallesinde toplam 45 milyon liralık yatırımla başlattığı yol yenileme çalışmalarını tamamladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris ilçesinde yürüttüğü 45 milyon liralık yol yatırımıyla ulaşım altyapısını güçlendirirken, mahalleler arası ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getiriyor.

BAYIR VE SÖĞÜT YOLU YENİLENDİ

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'in Bayır ve Söğüt Mahallelerini birbirine bağlayan 12 bin 750 metrelik yolda; zemin düzenleme, plentmiks temel serimi ve birinci kat sathi kaplama imalatlarını tamamladı.

ORHANİYE'DE PARKE DÖŞEMESİ TAMAMLANDI

Orhaniye Mahallesi yolunda ise yaklaşık 2 bin metrelik kısımda zemin düzenleme çalışmaları yapılırken, 16 bin metrekare parke döşemesi ile bin 150 metre yağmursuyu hattı ve ızgara imalatı tamamlandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Önceliğimiz, Muğlamızın her noktasında hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde yolculuk yapabilmesini sağlamak. Yol yatırımlarımız insanların hayatına dokunmak, köylerimizi, mahallelerimizi birleştirmek ve turizmi desteklemek içindir. Her projemizde hem günlük yaşamı hem de bölgenin ekonomisini gözetiyoruz. Kırsal-kentsel ayrımı yapmadan Muğlamızın her noktasında yatırımlarımıza devam ediyoruz.' dedi.