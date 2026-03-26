Bursa'da kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Bursa Sanatla Yeşeriyor' programı çerçevesinde gerçekleştirilen 'Edebiyat ve Kadın' buluşmaları, edebiyatseverleri bir araya getirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Yıldırım Beyazıt Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yazar Sema Soykan, 'Adsız Roman' adlı eseri üzerine okurlarıyla söyleşi yaptı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte Yazar Soykan, edebiyatın kadınların kendini ifade etmesinde önemli bir alan sunduğunu belirterek, 'Kadın hikâyeleri çoğu zaman bastırılmış seslerin taşıyıcısıdır. 'Adsız Roman' da sesi duyulmayan kadınların hikâyesini anlatıyor' dedi.

Programın moderatörlüğünü Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala üstlenirken, sanatçı Nilgün Türksever Görgü romandan bölümler seslendirdi. Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ise kültür ve sanat faaliyetlerinin süreceğini ifade etti.

Programda katılımcılara kitap hediye edilirken, Yazar Soykan da kitaplarını imzaladı.