Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Niğde, Karaman çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu geçecek.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Mart Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.