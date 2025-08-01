Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde, kadınların iş yaşamına katılımını artırmayı hedefleyen “Gelecek Hayalim İş Yaşamına Hazırlık Eğitim Programı” düzenlendi.MERSİN(İGFA) - Kadınların iş dünyasında daha güçlü, görünür ve etkin olmasını destekleyen “Gelecek Hayalim” Projesi, Mersin’de yeni bir iş birliğiyle hayata geçti. Girişimci İş Kadınları Derneği de (GİŞKAD), Genç Başarı Eğitim Vakfı ile imzaladığı protokol kapsamında projeye dahil oldu. Proje; Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı desteğiyle, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı yürütücülüğünde gerçekleşiyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, ilgili müdürler, GİŞKAD, Ford Otosan yetkilileri, akademisyenler ve üretici kadınların katılımıyla düzenlenen eğitim programı kapsamında; çeviklik, sürdürülebilirlik ve inovasyon yönetimi gibi çağdaş iş dünyasının gerekliliklerine odaklanan başlıklar ele alındı. Sürdürülebilirlik eğitimi Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Bilgen, inovasyon ve çeviklik eğitimi ise Eğitmen Yarenur Özkan tarafından verildi. Eğitimde, katılımcı kadınların iş yaşamında daha çevik hareket etmeleri, yenilikçi çözümler üretmeleri ve sürdürülebilir projelere öncülük etmeleri amaçlandı. Toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan proje; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının güç birliğiyle büyümeye devam ediyor.

DOKUCU: “KADINLARA DESTEK VERMEK İSTEYEN HERKESİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu eğitim hakkında bilgi vererek, “Gelecek Hayalim İş Yaşamına Hazırlık Eğitim Programı, kadınların önünü açacak bir program. Ford Otosan Gelecek Hayalim ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’na ben de buradan teşekkür ediyorum. GİŞKAD tabi ki genç girişimci kadınların önünü açmak için çok büyük mücadeleler veriyor. Bizim belediye olarak, bu alanda kadınlara destek vermek isteyen herkese elimizden gelen desteği sunacağımıza emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.