Konya’da YKS ve LGS sınavlarında üstün başarı gösteren öğrenciler, Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’in katıldığı özel bir programla ödüllendirildi.KONYA (İGFA) -Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında dereceye giren öğrencilerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ın ev sahipliği yaptığı programda konuşan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, “İlimizdeki çeşitli okullarda okuyan ve LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan ve Türkiye birinciliği unvanını hak etmiş öğrencilerimiz ve YKS’de ülke genelinde ilk 100’e ve ilimiz genelinde de alanında ilk 3’e giren öğrencilerle bir araya geldik. Toplam 46 öğrencimizi bugün ödüllendireceğiz. Bu anlamlı derecelerin altına imza atan öğrencilerimiz, bir eğitim ve kültür şehri olan Konya’mızın eğitim tarihine anlamlı bir katkı sunmuşlardır. Tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİNİ TEBRİK ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, meşakkatli bir yolculuğun sonunda başarı elde eden öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, “Sizin gayretiniz, diğer arkadaşlarınızın yanında ortaya koyduğunuz başarı takdire şayan. Bundan sonraki eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah ülkemizin çok iyi liselerinde, üniversitelerinde okuyacak ve ülkemizin geleceğinde çok önemli bir roller üstleneceksiniz” diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY İYİ İNSAN OLMANIN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Akademik başarının çok kıymetli olduğunu ama asıl kıymetli olanın iyi bir insan olabilmek olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Vatanına, milletine, ailesine faydalı bireyler olabilmek çok önemli. Sizin sorumluluğunuz diğer arkadaşlarınıza göre biraz daha fazla. Çünkü başarıyı devam ettirebilmek ve milletimizin sizlerden beklediği başarıyı elde edebilmek için bundan sonra da çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Aslında bu bir başlangıç. İyi bir üniversite, iyi bir lise kazanınca her şey bitmiyor, rekabet devam ediyor ama siz bunu kendinize, ailenize ve Konyalılara ispatlamış oldunuz. Başarınızın artarak devam edeceğine inanıyorum” cümlelerine yer verdi.

“ELİMİZDE İNSAN KAYNAĞINDAN DAHA BÜYÜK BİR HAZİNEMİZ YOK”

Üniversite eğitimlerinden sonra gençlerin Türkiye için iyi işler yapacağına inandıklarını kaydeden Başkan Altay konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Türkiye birçok anlamda çok mesafe kat etti ama daha yapacak çok işimiz var. Sadece kendiniz için değil, bölgemiz ve coğrafyamız için sonra da insanlık için söyleyecek çok söz var. Onun için güçlü olmak zorundayız. Bölgemizde yaşananları takip ediyorsunuz. Konya’mızda da 100 binden fazla Suriyeli kardeşimizi uzun süre misafir ettik, şimdi evlerine dönmeye başladılar. Savaşın getirdiği yıkımı hepiniz görüyorsunuz. Eğer bu coğrafyada güçlü olmazsak ayakta kalma şansımız yok. Bu sadece silahlı güç anlamında değil. Sosyal güç, ekonomik güç, hepsi birbirinin bir sarmalı. Bunu yapmak için de elimizde insan kaynağından daha büyük bir hazinemiz yok. Ülkemizin yetiştirdiği gençler inşallah Türkiye’nin Türkiye yüzyılında önce bölgesel sonra küresel bir güç olması için üstlerine düşeni yapacaklardır. Biz buna inanıyoruz.”

“BURADA BU ÜLKEYİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAK YÜREKLER VAR”

Konya Valisi İbrahim Akın da, tüm öğrencilerle iftihar ettiklerini vurgulayarak, “Evlatlarımızın her birinin gözlerinde ülkemizin yarınlarına uzanan bir ışık parlıyor. Nitekim burada; geleceğin bilim insanları, öğretmenleri, mühendisleri, doktorları, mimarları kısacası bu ülkeyi daha ileriye taşıyacak yürekler var” ifadelerini kullandı.

“KONYA’MIZ HAMDOLSUN EĞİTİMDE ÖNEMLİ BİR NOKTADA”

Konya’nın eğitim alanında başarılarına değinen Vali Akın, “Bu emeğin arkasında öğretmenlerimizin, anne-babaların, eğitimcilerin ve siz gençlerin büyük gayreti ve emeği yatıyor. Şehrimizin destekleri yatıyor. Konya’mız hamdolsun eğitimde önemli bir noktada. Hem fiziki altyapı itibariyle hem öğretmen başına düşen öğrenci sayısıyla hem derslik başına düşen öğrenci sayısıyla Türkiye ortalamasının üzerinde bir şehir. Bu hizmetin sunulmasında emeği geçen Cumhurbaşkanımızdan, Milli Eğitim Bakanlarımıza, Milli Eğitim Müdürlerimize ve eğitime son derece önem veren, sizlerle bir araya getiren, bizlere her anlamda destek veren değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışma ekibine şükranlarımızı ifade ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Akın, Başkan Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, sınavlarda Konya’yı gururlandıran öğrencilere hediyelerini takdim etti.