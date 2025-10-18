Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesi Kaburgediği Mahallesi Söğütlü Mevkii'nde önemli bir içme suyu yatırımını hayata geçirdi.

MERSİN (İGFA) - Tarsus ilçesi Kaburgediği Mahallesi sakinleri bugüne kadar içme suyu ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla temin etmekteydi. Su kaynağının yetersiz kalması nedeniyle yapılan başvurular üzerine harekete geçen MESKİ ekipleri, bölgede teknik incelemeler gerçekleştirdi. MESKİ tarafından yapılan etüt çalışmaları ve projelendirme sürecinin ardından altyapı çalışmalarına kısa sürede başlandı. MESKİ'nin gerçekleştirdiği çalışmalarla toplam 2 bin 50 metre içme suyu hattı döşendi. Bu sayede bölge sakinleri sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşmuş oldu.

Gür: 'Vatandaşların şebeke suyu sorunu kalkıyor'

Kaburgediği Mahalle Muhtarı İsa Gür, yaylalık bölgelerdeki bazı sokaklarda suyun yetersiz kaldığını belirterek; 'Depremden sonra bizim burada artış oldu. Yaklaşık 350-400 yayla evi var. Kendi buldukları keson kuyularla besleniyorlardı ama artış olunca yetmez oldu. Biraz da kuraklık oldu. Biz de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e dilekçe verdik. Bu yıl ihalesi yapıldı. Şu anda bütün vatandaşların şebeke suyu sorunu kalkıyor. MESKİ geldi, ekipleri çalışıyor. Bütün aboneleri bağlıyor. Herhangi bir sorun yok şu anda. Buranın yaylalığı daha çok artacak. Ondan dolayı da herkes çok mutlu. Sayın Vahap Seçer'e, MESKİ ekibine, emekçilerine sonsuz teşekkürler' ifadelerini kullandı.