MERSİN (İGFA) - Mersin'de sinemaseverler, farklı kültürlerin izlerini taşıyan seçkin yapımlarla buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi ev sahipliğinde ve Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle 3.'sü düzenlenen Frankofon Film Festivali, 3-4-5 Nisan tarihlerinde sanat dolu anlara sahne oldu.

Tarihi Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği Ofisi binasında gerçekleştirilen festivalde, günde üç farklı seansta film gösterimleri yapıldı. Fransız sinemasının öne çıkan yapımlarını Mersinli izleyicilerle buluşturan etkinlik, kentte sanat rüzgârı estirdi.

ÜÇ GÜN, ÜÇ FİLM, ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR DENEYİM

Festival kapsamında gösterilen filmler arasında Quelques Jours Pas Plus, Tout le monde aime Jeanne ve Les Parapluies de Cherbourg yer aldı. Her biri farklı temaları işleyen bu yapımlar, izleyicilere hem duygusal hem eğlenceli hem de düşündürücü bir sinema deneyimi sundu.

Farklı kültürleri ve yaşam hikâyelerini beyaz perdeye taşıyan festival, Mersin'de sinema sanatına olan ilgiyi artırırken, izleyicilere sinema hakkında evrensel bir bakış açısı kazandırdı.

Mersin Büyükşehir'in sanata ve kültüre verdiği önem, kentte yaşayan her bireyin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gözeten yaklaşımıyla bir kez daha kendini gösterdi.

Mersin Büyükşehir, Türkiye'de sadece 19 ilde gerçekleştirilen Frankofon Film Festivali ile Mersin'de sanatın birleştirici gücünü ortaya koyarken, sinemaseverleri dünya sinemasının farklı renkleriyle buluşturmayı başardı.